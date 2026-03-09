Menu Rechercher
Dieter Hecking fait son retour à Wolfsbourg

Par Allan Brevi
1 min.
Dieter Hecking @Maxppp

Wolfsburg a officialisé le retour de Dieter Hecking à la tête de l’équipe, avec pour mission de sauver le club d’une relégation historique en Bundesliga. À 61 ans, l’entraîneur retrouve les Loups, où il avait déjà exercé entre 2013 et 2016, période durant laquelle il avait remporté le DFB-Pokal en 2015. « Revenir à Wolfsburg a beaucoup de sens pour moi. J’y ai vécu des moments intenses et fructueux, et je sais quelle qualité et quelle énergie existent dans ce club. Maintenant, il faut se concentrer pleinement sur les prochains matchs et unir toutes nos forces pour rester en Bundesliga », a déclaré Hecking.

VfL Wolfsburg
Dieter Hecking ist neuer Cheftrainer des VfL Wolfsburg.

Knapp zehn Jahre nach seinem Abschied kehrt der 61-Jährige zurück an die Seitenlinie der Wölfe. Willkommen zurück, Dieter! 💚👋

ℹ️➡️

#VfLWolfsburg
Voir sur X

Cette décision intervient après la défaite 2-1 contre Hambourg, qui a entraîné le licenciement de l’entraîneur Daniel Bauer ainsi que du directeur sportif Peter Christiansen. Wolfsburg, 17e avec seulement 20 points après 25 journées, devra affronter dans les prochaines semaines Hoffenheim, le Werder Brême et le Bayer Leverkusen, et pourra compter sur l’expérience de Hecking pour tenter d’éviter un premier historique déclassement en Bundesliga.

Pub. le - MAJ le
