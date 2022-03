Algérie-Cameroun : les compositions officielles

Quatre jours après la victoire des Fennecs (1-0), l'Algérie et le Cameroun se retrouvent pour le barrage retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à partir de 21h30 (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les hommes de Belmadi ont pris une petite option en s'imposant à l'extérieur et doivent terminer le travail à Blida, sachant que les Lions Indomptables pourront compter sur la règle du but à l'extérieur pour faire la différence.

L'Algérie se présente avec la même équipe que lors du match aller à une exception près. Suspendu, le piston gauche Bensebaïni est remplacé numériquement par Atal dans le 3-4-3. Mahrez, Slimani et Belaïli sont donc reconduits sur le front offensif. De son côté, Song procède à un changement majeur dans son 4-3-3 et sa ligne d'attaque qui a particulièrement déçue vendredi dernier : Aboubakar est remplacé par Tawamba, auteur d'une entrée en jeu intéressante lors du match aller. Oyongo prend également la place de Tolo dans le couloir gauche de la défense.

Les compositions :

Algérie : M'Bolhi - Bedrane, Mandi, Benlarmi - Benayada, Zerrouki, Bennacer, Atal - Mahrez, Slimani, Belaïli

Cameroun : An.Onana - Fai, Castelletto, Ngadeu, Oyongo - Hongla, Gouet, Ondoua - Choupo-Moting, Tawamba, Toko Ekambi