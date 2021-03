Le Trophée des Champions 2021 aura lieu à Tel Aviv

Ce jeudi, le Conseil d’Administration de la LFP s’est réuni pour choisir le lieu où se déroulera la finale du Trophée des Champions de l'édition 2021, opposant le champion de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de la Ligue.

Et le conseil a statué que le match se déroulerait cette année à Tel Aviv, en Israël, le 1er août prochain au Bloomfield Stadium. La précédente édition avait été décalée à cause de la pandémie mondiale, le match opposant le PSG à l’Olympique de Marseille, dauphin du club parisien en championnat, avait été organisé le 13 janvier dernier au stade Bollaert de Lens.

Le communiqué de la LFP :

«Réuni le jeudi 11 mars 2021, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé d'organiser l'édition 2021 du Trophée des Champions à Tel Aviv, en Israël. Pour la première fois de son histoire, le match opposant le Champion de France de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur de la Coupe de France se déroulera en Israël le dimanche 1er août 2021, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv. La Ligue de Football Professionnel et COMTEC Group se félicitent du retour du Trophée des Champions à l'étranger. Expert dans la production et l'organisation de grands événements internationaux depuis plus de 35 ans, COMTEC Group a également développé un savoir-faire dans l'organisation d'événements sportifs avec notamment le Final Four de l'Euroleague à Tel Aviv en 2004, celui à Athènes en 2007 ; la «Tournée pour la Paix» du FC Barcelone en 2013 ; le Championnat d'Europe de Basket à Tel Aviv en 2017 ; le départ du Tour d'Italie à Jérusalem en 2018 ; les Championnats d'Europe de Judo à Tel Aviv en 2018 ; la visite et le match amical de l'Atletico Madrid en Israël en mai 2019 ; le match amical entre l'Argentine et l'Uruguay en novembre 2019 ou encore le Grand Slam de Judo à Tel Aviv en février dernier. Mathieu Ficot, Directeur général adjoint de la LFP : «Le développement à l'international de la Ligue 1 Uber Eats reste l'une des priorités de la LFP. Notre objectif, c'est de toujours mieux exposer les clubs français à l'international, mieux faire connaître la Ligue 1 Uber Eats à l'étranger et notamment au Moyen-Orient. Cette collaboration avec COMTEC Group vient renforcer notre volonté de promouvoir le football professionnel français dans une région clé pour son développement». Daniel Benaim, Fondateur et Directeur Général Exécutif de COMTEC Group : «Nous sommes très fiers et honorés d'accueillir l'édition 2021 du Trophée des Champions en Israël. Notre ferons en sorte que ce match soit un moment inoubliable pour le public israélien et les fans du monde entier. Nous sommes convaincus que cet événement sera le début d'une passionnante et fructueuse collaboration entre COMTEC Group et la LFP, pas seulement pour 2021, mais aussi pour les années à venir».»