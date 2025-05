Zinedine Zidane annonce vouloir entraîner l’Equipe de France

Alors que la Coupe du monde 2026 se profile comme l’ultime défi d’une ère dorée pour l’équipe de France, un tournant historique se dessine à l’horizon : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur après le tournoi aux États-Unis. En poste depuis 2012, l’ancien capitaine des champions du monde 1998 a officialisé en janvier 2025 sa décision de ne pas prolonger son contrat, mettant un terme à plus d’une décennie marquée par une victoire en Coupe du monde (2018), une finale de l’Euro (2016) et une autre du Mondial (2022). «Il faut savoir dire stop», avait-il déclaré dans une interview à TF1, évoquant une décision longuement mûrie. La Fédération française de football, par la voix de son président Philippe Diallo, a salué cette sortie planifiée comme un acte de responsabilité, permettant d’éviter toute instabilité dans la préparation du prochain cycle.

L’annonce du départ de Deschamps avait immédiatement ravivé les spéculations autour de Zinédine Zidane, considéré par beaucoup comme le successeur naturel. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane n’a jamais caché son ambition de diriger les Bleus. Il a d’ailleurs décliné plusieurs offres de grands clubs européens, préférant attendre l’opportunité de prendre les rênes de l’équipe nationale. Deschamps lui-même a qualifié Zidane de «très bon candidat, naturel et attendu», tout en précisant que la décision finale reviendra à Zidane et au président de la FFF. Bien que Philippe Diallo ait exprimé son admiration pour Zidane, il a souligné que la question de la succession ne se posera officiellement qu’après le départ de Deschamps, afin de maintenir la sérénité au sein de l’équipe. Néanmoins, pour de nombreux observateurs et anciens coéquipiers, Zidane apparaît comme le choix évident pour incarner le renouveau des Bleus à l’issue du Mondial 2026.

La grande annonce de Zizou !

Présent à un événement de la marque adidas, organisé ce lundi à la boutique des Champs-Elysées, Zinédine Zidane a été invité à répondre aux rumeurs le liant à l’avenir de l’Equipe de France. C’est un secret de polichinelle mais l’ancien entraîneur du Real Madrid est considéré comme le grand favori à la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, à l’issue de la Coupe du monde 2026. Pour rappel, l’actuel sélectionneur de l’EDF a déjà annoncé son départ à venir. «J’ai mis ma carrière un peu en standby, mais je me sens entièrement à 100% entraîneur. Comme je me sens légitime, l’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie, c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur qui est en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. Moi, j’ai toujours respecté le football et les gens, donc voilà, ce n’est pas tout à fait le moment. Mais quand viendra le moment, ce sera avec grand plaisir si la possibilité se présente». Une déclaration qui risque ne pas passer inaperçue sur la planète du football mondial. L’annonce publique de Zinédine Zidane a aussi eu pour effet de redistribuer les cartes dans la course à la succession de Deschamps. Alors que plusieurs techniciens français, comme Thierry Henry ou Hervé Renard, étaient régulièrement évoqués, la déclaration de Zidane relègue désormais toute concurrence au second plan.

Sa stature, son aura internationale et son palmarès de coach parlent pour lui, et il apparaît plus que jamais comme le successeur naturel. À moins d’un revirement inattendu, Zizou apparaît désormais comme le favori naturel pour incarner le nouveau cycle des Bleus après 2026. Mais déjà, l’hypothèse de voir Zidane guider la France à l’Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030 fait naître une forme d’excitation douce, presque romanesque. Pour de nombreux supporters, cette annonce ravive une flamme d’espoir et d’enthousiasme, celle de voir l’un des plus grands symboles du football français écrire un nouveau chapitre bleu, entre passion et transmission. En attendant, l’équipe de France reste concentrée sur ses objectifs immédiats, à commencer par les demi-finales de la Ligue des Nations contre l’Espagne puis le Mondial nord-américain. Mais déjà, dans l’ombre de l’Arc de Triomphe où il s’est exprimé, l’idée d’un retour de Zidane en bleu commence à faire rêver tout un pays. Comme un dernier chapitre à écrire entre une légende et son histoire d’amour avec la France.