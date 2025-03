Croatie : Zlatko Dalic prévient la France

Demain puis dimanche, Zlatko Dalic retrouvera son meilleur rival, l’équipe de France. Depuis son investiture à la tête des Vatreni en 2017, aucune nation n’a plus affronté la Croatie que les Bleus (5 fois, avant les deux rencontres à venir, ndlr). Avec un bilan de trois défaites, un match nul et une victoire, le technicien de 58 ans sait mieux que quiconque la qualité de cette équipe, même s’il n’entend pas se défiler. Présent en conférence de presse ce mercredi, Dalic a d’abord loué la qualité de l’équipe de France, avant d’affirmer que son équipe ne viendrait pas pour cueillir des pâquerettes.

«C’est une équipe fantastique, ils ont leur propre style en transition rapide, et chaque erreur est punie. Il faudra être prudent, et notre plus grand danger sera de perdre des ballons trop facilement. Mais on a travaillé là-dessus, a prévenu Dalic. On s’est préparés à courir derrière le ballon et à défendre en bloc. On a neuf joueurs avertis (et possiblement suspendus pour le retour), c’est un danger, mais on ne calculera pas. Notre souhait est d’aller au Final Four, et un très grand défi nous attend. Si on veut battre la France, on devra afficher un gros niveau lors des deux matchs. Mais j’aimerais qu’on reste compétitifs pour le deuxième match. Ce sera encore plus difficile là-bas et l’adversaire sera à domicile, donc plus fort. Mais on veut gagner et si c’est possible, on le fera.»