PSG - ASSE : Ousmane Dembélé, le vrai patron de l’attaque parisienne

Qu’il semble loin le temps des crispations, celles mêlant Ousmane Dembélé à Luis Enrique. Réputé pour ses choix forts et son extrême rigueur, le technicien espagnol n’avait ainsi pas hésité à se passer des services de l’international français (53 sélections, 6 buts) pour le choc européen face à Arsenal (0-2). Quelques semaines plus tard, l’ancien sélectionneur de la Roja ne se privait pas non plus pour afficher sa frustration après le double carton jaune reçu par son joueur contre le Bayern Munich (0-1). De son côté, l’ancien Rennais perdait, lui aussi, patience, ne s’interdisant plus de remettre en question la philosophie développée par le natif de Gijón. Autant d’accrochages questionnant logiquement la relation entre les deux hommes.

Dembélé libère encore le PSG

Oui mais voilà, après la tempête, l’abattage médiatique mais surtout une mise au point bénéfique, le calme est revenu. Mieux encore, le numéro 10 parisien semble, aujourd’hui, plus déterminé que jamais à briller. Après une fin d’année 2024 plus qu’intéressante avec un but contre l’OL lors de la 15e journée de Ligue 1 et un doublé face à l’AS Monaco dans la foulée, Dembélé a décidé de reprendre sur les mêmes bases. Héros des siens face aux Asémistes le week-end dernier à l’occasion du trophée des Champions pour offrir un nouveau titre au club de la capitale, l’ex-Barcelonais s’est, une fois de plus, illustré lors de la réception de l’AS Saint-Etienne (2-1), ce dimanche, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1.

Titularisé sur le flanc droit de l’attaque parisienne, le joueur de 27 ans n’a pas tardé se mettre en évidence face aux hommes d’Eirik Horneland. Inspiré sur ses premières prises de balle et dans tous les bons coups franciliens malgré un début de match poussif où les Verts auront montré de belles aptitudes, Dembouz libérait le Parc des Princes au terme d’un magnifique rush solitaire et d’une frappe imparable au premier poteau (13e). Beaucoup plus en réussite que son pendant gauche, Bradley Barcola, le champion du monde 2018 faisait également preuve de sang-froid pour transformer le penalty du break quelques instants plus tard (23e). Inarrêtable et véritable cauchemar pour Léo Pétrot, le Tricolore multipliait les actions de classe (27e, 32e) sans oublier de se montrer altruiste, à l’instar de cette passe tranchante au départ de l’action sur le but finalement refusé de Barcola (39e).

6 buts lors des 5 derniers matches

Moins en vue au retour des vestiaires, excepté quelques percées dont lui seul a le secret, Dembélé restera pour autant le grand artisan de cette nouvelle victoire à domicile, et ce malgré la réduction du score de Zuriko Davitashvili sur coup franc (2-1, 64e) et un déchet technique grandissant (19 ballons perdus, 29% de dribbles réussis au total). Logiquement élu homme du match, le natif de Vernon, co-meilleur buteur de son équipe avec désormais 10 réalisations (soit autant que Barcola), permet ainsi au PSG de conforter sa première place avec sept longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues, Dembélé confirme, par ailleurs, sa très belle dynamique sur le plan de l’efficacité.

«On ne s’est pas facilité cette fin de match en seconde période. Ils ont poussé. Ils ont joué leur jeu. Ils ne sont pas venus ici pour défendre. On aurait pu marquer deux ou trois buts de plus mais on est content de repartir avec les trois points. Ce n’est pas un nouveau Dembélé. J’ai toujours été comme ça. Maintenant que ça rentre, c’est bien. On va continuer comme ça», a d’ailleurs déclaré celui qui totalise 6 buts lors des 5 derniers matches au micro de DAZN. Interrogé quelques instants plus tard par le diffuseur, Luis Enrique a lui aussi salué la performance de son protégé, n’oubliant pas de féliciter le collectif. «Dembélé ? Je ne pense rien. Il est en forme ? Bien sûr mais nous sommes une équipe, on joue avec tous les joueurs. Et un joueur comme Dembélé qui marque deux buts, c’est bien pour nous, c’est parfait. Mais nous sommes une équipe, tous ensemble, c’est la chose la plus importante pour nous. Je pense qu’on a bien joué vraiment».

En zone mixte, Gianluigi Donnarumma, encore marqué de son énorme choc avec Wilfried Singo, a, enfin, dressé les louanges de son coéquipier. «C’est un top joueur, c’est un joueur fantastique, j’aime beaucoup comment il joue et pour nous c’est très important d’avoir un Dembélé comme ça», a notamment avoué le dernier rempart transalpin, affirmant par ailleurs se sentir très bien dans la capitale française. À l’heure où Bradley Barcola n’a plus trouvé le chemin des filets depuis plus de deux mois et semble clairement marquer le pas, le PSG peut, quoi qu’il en soit, compter sur son autre homme fort de l’attaque. Une prise de pouvoir confirmée et plus que bienvenue avant de croiser le fer avec Manchester City et Stuttgart pour déterminer l’avenir européen des Parisiens.