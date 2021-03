Mikel Arteta se voit bien entraîner le PSG un jour

Sur le banc d’Arsenal, Mikel Arteta découvre peu à peu le rôle de numéro un. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, le technicien espagnol acquiert de l’expérience à la tête des Gunners. En décembre dernier, son nom avait d’ailleurs été associé au PSG après le départ de Thomas Tuchel. L’entraîneur de 38 ans connaît bien le club de la capitale pour y avoir joué deux saisons (2000-2002).

Finalement, c’est bien Mauricio Pochettino qui a été choisi par la direction pour entraîner le PSG. Interrogé sur beIN Sports sur la possibilité d’un jour diriger Paris, Mikel Arteta ne dit pas non, au contraire. Même s’il se concentre, pour l'instant, sur son aventure à Londres. « J'aime Paris. J'ai de très bons souvenirs de là-bas. C'était mon premier club en tant que professionnel. Le club est toujours dans mon cœur. On ne sait jamais, mais j'ai beaucoup de travail à faire à Arsenal. Le PSG a une équipe incroyable... le manager Mauricio Pochettino est un entraîneur dont je suis proche, car j'ai joué avec lui au PSG. C'est un manager très, très fort et j'espère qu'il va gagner beaucoup de titres avec le PSG. »