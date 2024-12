Luis Enrique a échangé avec les entraîneurs du PSG

Le nouveau projet du Paris Saint-Germain continue de se mettre en place. Et comme c’est le cas dans plusieurs autres clubs, notamment en Espagne, l’idée est d’inculquer un style de jeu identique dans toutes les catégories. C’est pour ça que vendredi dernier, Luis Enrique a échangé pendant plus de deux heures avec les entraîneurs de la préformation et de la formation du PSG pour évoquer les principes de jeu de l’équipe première. Un moment sur lequel est revenu Luis Campos.

« Ce moment d’échanges enrichissants et de partage entre le staff technique de l’équipe professionnelle et l’ensemble des membres de la Formation a été particulièrement précieux. Écouter Luis Enrique parler de ses expériences et expliquer les principes de son modèle de jeu restera un moment marquant. Une fin d’après-midi placée sous le signe de la réflexion et de la progression, tant individuelle que collective, au service du club. Avec un projet toujours aussi ambitieux : celui de voir toujours plus de joueurs issus du centre de formation intégrer l’équipe professionnelle. Le projet « One Team » est désormais bien ancré à Poissy », a confié le conseiller football du club de la capitale.

