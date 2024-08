Bordeaux a déjà recruté 27 joueurs !

Les Girondins de Bordeaux ont connu un sort douloureux ces dernières semaines. En proie à d’énormes soucis financiers, les Girondins ont été rétrogradés administrativement en National 2. Un sort inévitable pour un club qui a payé une gestion financière et sportive délétère ces dernières années sous la houlette de Gérard Lopez. Destitué de son statut professionnel, ce club historique de l’Hexagone va donc devoir se reconstruire en passant par les petits échelons afin de reconstruire l’avenir sur des bases saines.

Forcément, dans une poule de National 2 composée d’équipes de l’ouest de la France, les pensionnaires du Matmut Atlantique aspirent à vite remonter. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu dès le début pour les Girondins avec le départ logique de la majorité de l’effectif de la saison passée. Désormais entraînés par Bruno Irles, les Girondins ont vu leur réserve en N3 déclarer forfait par manque de joueurs pour leur premier match. Afin d’éviter le forfait général, les dirigeants bordelais avaient jusqu’à ce lundi soir pour présenter une liste de joueurs disponibles pour les rencontres face à Poitiers en N2 et Colomiers en N3. D’après Foot Amateur, c’est chose faite grâce à l’arrivée de 27 joueurs en seulement quelques heures pour la formation girondine.

Retours de Mavuba et Baysse, trois joueurs de Ligue 2 en approche

En effet, comme le rapportent nos confrères, un nouvel effectif garni devrait être à disposition du staff du FCGB ce mardi pour l’entraînement collectif. Dans ce groupe, Rio Mavuba et Paul Baysse auront un rôle spécial. En effet, les deux anciens du club, ont pris une licence qui leur permettra de jouer qu’en cas de besoin. Consultant pour la télévision, l’ancien milieu international pourrait jouer dès ce week-end contre Poitiers. Pour le reste de ce mercato express, les Girondins ont pioché en Ligue 2 comme en témoignent les arrivées de Yanis Merdji, passé par Auxerre, Nama Fofana, ancien de Chateauroux, ou encore le gardien Lassana Diabaté qui débarque de Valenciennes. Ce dernier sera d’ailleurs en concurrence avec Sonny Laiton, international malgache et passé par Auxerre, et Over Mandanda, le petit frère de Steve qui arrive de Libourne en N2.

En défense, l’international nigérian Valentine Ozornwafor arrive de Charleroi quand le milieu Jannes Van Hecke a été signé en provenance de Malines. Deux joueurs d’Amiens, Youssouf Assogba et Ayman Ouhatti, se sont également engagés avec le sextuple champion de France. Ancienne pépite du Cameroun et qui avait fait des tests au PSG, il y a cinq ans, Steve Mvoué a aussi rejoint le club au scapulaire. Pour le reste, l’effectif a été complété par des joueurs évoluant en N2 ou dans les échelons inférieurs alors que Cédric Yambéré et Gregorz Krychowiak pourraient aussi débarquer dans les prochains jours. Voilà donc un mercato séduisant et express pour les Girondins de Bordeaux qui peuvent clairement prétendre à la montée en National 1 avec un tel groupe.

La liste des 27 nouveaux joueurs de Bordeaux :

Gardiens

Over Mandanda (Libourne, N2)

Lassana Diabaté (Valenciennes, Ligue 2)

Sonny Laiton (Auxerre B, N2)

Défenseurs

Nathanaël Bai (Sablé-sur-Sarthe, N3)

Omar Sané (Libourne, N2)

Sekou Fofana (Chartres, R1)

Nama Fofana (Créteil, N2)

Jonathan Abonckelet (Bergerac, N2)

Nassim Ranem (Blagnac, N3)

Paul Baysse (libre)

Adrien Louveau (LKS Lodz, Pologne)

Youssouf Assogba (Amiens, L2)

Valentine Ozornwafor (Charleroi, Belgique)

Milieux de terrain :

Issam Ben Khémis (Angoulême, N2)

Junah Zuccolotto (Châtellerault, N3)

Jannes Van Hecke (Malines, Belgique)

Nolan Hamidou Bonté (Lens B, N3)

Rio Mavuba (libre)

Ayman Ouhatti (23 ans, Amiens L2)

Attaquants :

Steve Mvoué (Portimonense, Portugal)

Yanis Merdji (Concarneau, National)

N’Famady Diaby (Bayonne, N3)