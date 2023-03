Une collection spéciale en hommage à l’histoire pour l’AS Roma

Il n’y a pas que l’héritage de Poudlard en ce moment. Ce vendredi, l’AS Roma et son équipementier New Balance ont présenté une nouvelle collection "Legacy" (héritage en français), rendant hommage à une partie de l’histoire du club de la capitale italienne. Car oui, si la Louve en est là aujourd’hui, c’est en partie grâce à une fusion ayant permis la création de cette entité qu’est la Roma.

Et cette "Legacy Collection" lancée par la marque américaine prend justement ses racines dans les couleurs de la SS Alba Audace 1907, un des ancêtres de l’écurie romaine, issue de la fusion entre plusieurs petits ou moyens clubs de la Ville Eternelle (l’Alba, la Fortitudo et le Roman).

Du vert et du blanc qui ont de l’importance

Le vert et le blanc dominant de cette collection rappellent ainsi les couleurs utilisées par la SS Alba Audace 1907 à l’époque. Ce nouveau kit comprend un maillot de match, qui pourrait bien faire office de 5e tenue officielle pour les hommes de José Mourinho cette saison, ainsi qu’un maillot pré-match et une veste. La bande blanche horizontale donne un aspect moderne à cette collection hommage.

Si rien n’a encore été confirmé ou infirmé par la Roma, ce nouveau maillot de l’actuel 4e de Serie A pourrait en tout cas être mis à l’honneur lors des prochaines échéances en championnat, soit ce dimanche, contre Sassuolo, soit le 19 mars prochain, dans le derby de Rome face à la Lazio…

Bientôt la fin entre New Balance et la Roma

À noter que cette nouveauté conçue par New Balance fera partie de ses dernières créations pour la Roma. Le contrat entre la firme américaine et la formation italienne, qui collaborent depuis l’été 2021 moyennant un peu moins de 5 M€ par saison, arrive à son terme le 30 juin prochain. Et tout laisse penser qu’adidas récupérera le flambeau de ce club mythique, auparavant habillé par Nike pendant plus de 7 ans.