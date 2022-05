Vidéo : ces buts en amateur vont vous retourner le cerveau

Retrouvez toutes les meilleures actions du football amateur de la semaine chaque dimanche sur Snapchat. Buts, gestes techniques, enchaînements incroyables, les terrains de football du monde entier regorgent de talent, et dans Players, la crème du football amateur est mise en avant. Ce 1er mai, on a eu le droit à des sombreros qui entrent directement dans le but, des petits ponts assassins et des coups du foulard dévastateurs pour les défenses.

Si tu veux aussi nous régaler, envoie ta vidéo à cette adresse e-mail : fmplayers@footmercato.net

Les plus beaux exploits apparaîtront dans les prochains épisodes !