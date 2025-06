Premier League : baisse des audiences télévisées au Royaume-Uni

Pas d’alerte rouge, mais un petit signal quand même. Sky Sports et TNT Sports, diffuseurs de la Premier League au Royaume-Uni, n’ont pas obtenu les scores espérés pour cette saison 2024-2025 révèle The Times. Pour la première chaîne citée, c’est une baisse de 10 % des audiences par match par rapport à la saison passée, soit des scores équivalents à ceux de la saison 2021-2022. De son côté, TNT Sports a perdu 5 % d’audimat lors des diffusions du samedi à 12h30, 17 % en incluant les jours de multiplex.

C’est le facteur sportif qui semble être la cause de ce léger désintérêt. En haut du tableau, Liverpool a roulé sur la concurrence du début à la fin de saison, et rapidement, son sacre n’est devenu qu’une question de temps. Les clubs plus modestes n’ont eux aussi procuré que peu de spectacle, puisque les trois relégables se sont aussi dégagés assez rapidement.