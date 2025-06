CdM des clubs, PSG : Senny Mayulu bat encore des records de précocité

À seulement 19 ans et 29 jours, Senny Mayulu a inscrit son nom dans les livres de records en devenant le plus jeune buteur européen de l’histoire de la Coupe du Monde des clubs. Il détrône Nicolas Anelka, buteur à 20 ans et 297 jours avec le Real Madrid face à Al Nassr en 2000.

Malgré cette performance remarquable, Mayulu reste quatrième au classement des plus jeunes buteurs de l’histoire du tournoi. Le Brésilien Alexandre Pato domine toujours ce palmarès avec un but inscrit à 17 ans et 102 jours, suivi de Roberto de la Rosa (17 ans et 346 jours) et Hyun-seung Lee (18 ans et 1 jour).

