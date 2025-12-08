Real Madrid : le père d’Endrick sort du silence sur la situation de son fils

Depuis le début de saison, Endrick est au placard avec le Real Madrid. Mis de côté par Xabi Alonso, le prodige brésilien n’a pas disputé le moindre match lors de cette cuvée. Une réalité qui affecte forcément le buteur de 19 ans, qui est proche de rejoindre l’OL lors de ce mercato hivernal. En attendant, l’ancien crack de Palmeiras a été exclu ce dimanche lors de la défaite face au Celta de Vigo alors qu’il n’était que remplaçant. Malgré cette passe difficile, Endrick peut compter sur le soutien indéfectible de ses parents.

Sur Instagram, son père a d’ailleurs tenu à adresser un message de soutien touchant envers son fils. « Qui s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé », a-t-il écrit, en ajoutant une photo de son fils assis seul sur le banc de Bernabeu. Un message qui fait suite à celui publié le mois dernier : « je sais, mon fils, combien d’efforts tu fournis et à quel point tu te consacres à chaque minute de ta journée. Je sais parfaitement tout ce dont tu es capable. Tu es un gagnant, et tu prouves à tout le monde que tu es un véritable guerrier. Ton étoile continuera de briller, peu importe à quel point certains tenteront d’éteindre ta lumière. Je crois que ton avenir est exactement là. » Lyon doit espérer que son étoile brillera fort lors de son futur passage probable entre Rhône et Saône d’ici janvier.