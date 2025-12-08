Barça : Hansi Flick dormait pendant le match du Real Madrid…

En un mois, le Real Madrid est passé du statut de leader du classement de Liga avec cinq points d’avance sur le FC Barcelone à celui de dauphin des Catalans avec quatre longueurs de retard sur les Blaugranas. De quoi tendre sérieusement l’ambiance au sein du vestiaire merengue. Invité à commenter la défaite des Merengues contre le Celta de Vigo (0-2) à la veille de la rencontre de C1 face à l’Einctracht Francfort, Hansi Flick a préféré botter en touche, assurant même qu’il était déjà au lit au moment du match.

«Nous ne voulons pas parler du Real Madrid. C’est bien d’être en tête, mais le chemin est encore long jusqu’à la fin. Il faut donner le maximum. Mais pour l’instant, nous nous concentrons sur l’Eintracht. Je n’ai pas vu le match (du Real Madrid, ndlr). Je dormais. J’ai vu les messages. Je me concentre sur nous, je ne gaspille pas mon énergie là-dessus. Je me concentre sur mon équipe. C’est le plus important. C’est comme ça», a-t-il déclaré en conférence de presse.