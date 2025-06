Coupe du Monde des Clubs : le Bayern Munich et ses Français collent 10-0 aux amateurs d’Auckland City

Le Bayern Munich faisait son entrée en lice dans cette Coupe du monde des Clubs face au Petit Poucet de la compétition, le club amateur néo-zélandais d’Auckland City, dont la plupart des joueurs ont été contraints de prendre un congé sans solde pour disputer la compétition aux États-Unis. Et face à eux, l’armada bavaroise était déployée avec les présences de Kane, Olise, Coman, Muller, mais également le Français Boey et la recrue Tah.

La suite après cette publicité

Et il n’y a logiquement pas eu de match. Car les Bavarois ont ouvert le score sur un corner négocié par Coman (1-0, 6e). Avant de dérouler dans le premier acte, grâce à une reprise à bout portant de Boey (2-0, 18e) et une belle frappe d’Olise dans la foulée (3-0, 20e). Avant que Coman ne s’offre le doublé dans la foulée d’un beau geste technique (4-0, 22e) pour faire briller les Français du Bayern. Olise s’est également offert un doublé d’une belle frappe enroulée, juste avant une réalisation de Muller (6-0, 44e et 45e+2).

Les Français ont régalé

Un premier acte à sens unique où les Bavarois ont brillé, laissant les joueurs d’Auckland dans leur moitié de terrain durant toute la mi-temps. À noter une belle intervention de Tah sur la seule action offensive néo-zélandaise (47e). Et après une petite période de temps faible, Musiala, entré en cours de match, pouvait s’ajouter à la fête d’un bel enchaînement (7-0, 68e). Sans qu’Auckland ne puisse y faire quelque chose, malgré quelques exploits du gardien Tracey.

La suite après cette publicité

Et l’international allemand s’est même offert un doublé sur penalty dans la foulée (8-0, 78e). Avant un triplé offert grâce à une relance clownesque du pauvre Tracey (9-0, 84e). Et un nouveau but de Muller pour passer la barre des 10-0 avant la 90e minute. Premier de son groupe grâce à cette victoire incroyable, le Bayern Munich jouera ensuite un adversaire plus coriace : le club argentin de Boca Juniors, d’un certain Edinson Cavani. En revanche, Auckland devra faire mieux contre un nouvel adversaire européen, le Benfica.