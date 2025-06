CdM des Clubs : le PSG corrige l’Atlético pour son entrée dans le tournoi

Le Paris Saint-Germain a débuté ce dimanche soir sa Coupe du Monde des Clubs contre l’Atlético de Madrid, au mythique Rose Bowl de Pasadena, aux États-Unis. Auréolé de son sacre en Ligue des champions et d’un nouveau titre de champion de France, le club de la capitale visait un trophée inédit pour conclure une saison déjà mémorable. En face, l’Atlético s’était présenté en forme, fort d’un large succès 4-0 à Gérone pour clore sa saison et d’une 3e place en Liga. Un véritable test pour les Parisiens, qui abordaient cette compétition avec ambition, face à un adversaire déterminé à marquer les esprits.

La première véritable occasion a été pour l’Atlético : Julián Álvarez a tenté sa chance sur coup franc à mi-distance, mais le ballon est passé juste à côté du poteau droit (3e). Dans la foulée, Achraf Hakimi (4e) puis Khvicha Kvaratskhelia (5e) ont repris l’initiative pour le PSG, sans succès. Très actif dans le premier quart d’heure, Khvicha Kvaratskhelia est le premier à se jeter sur un ballon mal repoussé dans la surface. Sa frappe en direction du coin gauche est repoussée par un superbe arrêt du gardien (17e). Quelques secondes plus tard, l’ailier géorgien se mue en passeur : il sert Fabián Ruiz à l’entrée de la surface, dont la frappe précise trouve le petit filet droit (19e, 1-0). Les Madrilènes ont ensuite gardé le contrôle du ballon, mais se sont heurtés à la solidité collective et à la pression haute du PSG.

Paris prend le large

Confirmant la nette domination parisienne depuis le coup d’envoi, Vitinha a inscrit le deuxième but juste avant la pause (45e+2, 2-0). Au retour des vestiaires, Mendes a servi Kvaratskhelia à gauche de la surface. Le Géorgien a enchaîné crochet et frappe en lucarne, mais Oblak a détourné sur la transversale (50e). Peu de temps après, Doué a tenté un double-contact pour passer entre deux joueurs, mais il a été bousculé par Koke. L’arbitre a laissé jouer, permettant à Simeone de lancer Alvarez sur la droite. L’attaquant a envoyé une frappe croisée qui a trompé Donnarumma au sol. Cependant, le but des Colchoneros a finalement été annulé, justement, pour une faute de Koke sur Doué au milieu du terrain (59e). L’Atlético a ensuite tenté de calmer le jeu, sans réel succès. Julian Alvarez a reçu une passe millimétrée, mais un défenseur parisien lui a subtilisé le ballon (74e).

Quelques minutes plus tard, Clément Lenglet, côté Atlético, a été expulsé après un deuxième carton jaune pour une faute évitable (79e), laissant les Madrilènes à dix. Alexander Sørloth a ensuite manqué une belle occasion de réduire l’écart (82e). En fin de match, Senny Mayulu est venu parfaire la victoire des siens grâce à un troisième but (87e, 3-0). Dans les derniers instants du match, Mbaye s’est imposé à l’épaule face à Llorente, a pénétré dans la surface et a frappé fort. Mais un défenseur a touché le ballon de la main dans la surface. Le penalty a ensuite été transformé par Kang-In Lee (90e+7, 4-0). Grâce à sa victoire inaugurale (4-0), le club francilien s’empare de la première place de son groupe.

