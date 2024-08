PSG : Luis Enrique demande l’arrivée d’un champion d’Europe 2024 !

C’est un mercato assez calme côté parisien pour le moment. Alors que la première journée de Ligue 1 pointe le bout de son nez, les Parisiens n’ont enrôlé qu’un joueur : Matvey Safonov. Même s’il est vrai que João Neves devrait aussi rapidement devenir, officiellement, un nouveau joueur du club de la capitale. Un marché estival assez tranquille donc, surtout que de nombreuses recrues étaient attendues dans le secteur offensif, où il faut encore remplacer un certain Kylian Mbappé. Le PSG est toujours dans la course pour Désiré Doué (Stade Rennais), mais a vu comment d’autres options comme Nico Williams (Athletic) ou Victor Osimhen (Naples) se sont compliquées.

Quoi qu’il en soit, Luis Enrique semble toujours réclamer des renforts à sa direction. Pour sa deuxième saison à la tête de l’équipe, l’Espagnol aura forcément à cœur de faire mieux que lors de l’exercice 23/24, sur la scène européenne notamment. D’après les informations de El Chiringuito de Jugones, le tacticien asturien a demandé à ses dirigeants de recruter un compatriote champion d’Europe en début d’été.

Une opération complexe

Luis Enrique aimerait ainsi compter sur Aymeric Laporte, le défenseur central de 30 ans qui a brillé à l’Euro. Le PSG a visiblement pris en compte les demandes de son coach et s’intéresse bel et bien au joueur d’Al-Nassr, annoncé de retour en Europe depuis le début du mercato. Luis Enrique veut renforcer sa défense, et l’expérience du joueur ainsi que ses qualités de relanceur semblent tout à fait correspondre au style de Lucho. L’Atlético de Madrid, le Real Madrid et son club formateur, l’Athletic Club, sont tous intéressés, à des degrés différents.

Seulement, dans ce dossier, Al-Nassr ne compte faire aucun cadeau, ni à son joueur, ni aux clubs qui souhaitent se l’offrir. Le club saoudien n’a logiquement pas besoin d’argent, et le joueur cherche depuis quelques jours un accord avec la direction pour être libéré de son contrat, faisant au passage une croix sur 48 millions d’euros. Mais c’est compliqué, et il est fort probable que les formations qui veulent le recruter doivent finalement bien faire une offre à Al-Nassr. Le PSG sait donc ce qu’il a à faire…