Inter Milan : le duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram terrorise la Serie A !

«C’est l’équipe de l’Inter la plus forte dans laquelle j’ai jamais joué.» Ces propos du milieu de terrain arménien Henrikh Mkhitaryan après la large victoire sur la pelouse du voisin Monza (1-5) confirme bien la montée en puissance de l’Inter Milan après un peu plus de cinq mois de compétition. Assurés de garder leur trône de leader après 20 journées, les Nerazzurri confirment déjà leur exercice 2022-2023 bien chargé : en plus d’une troisième place en championnat, les ouailles de Simone Inzaghi remportaient la Coppa Italia aux dépens de la Fiorentina ainsi que la Supercoupe transalpine en giflant le rival rossonero (3-0), avant de se hisser en finale de la Ligue des champions, perdue face à Manchester City (1-0).

La doublette "Lau-Thuram"

Si la formation lombarde réalise une première partie de saison de haut rang, la complicité installée entre deux de ses attaquants n’y est pas étrangère : l’Argentin Lautaro Martinez, présent à Milan depuis 2018 en provenance du Racing Club (25 M€), et le Français Marcus Thuram, arrivé l’été dernier gratuitement après une aventure allemande au Borussia Mönchengladbach. Pour sa sixième saison sous le maillot noir-et-bleu, l’international de l’Albiceleste (54 sélections, 21 buts) avait la lourde tâche d’établir une connexion avec son homologue tricolore, après avoir connu Edin Dzeko, Romelu Lukaku ou encore Alexis Sanchez, revenu au club cet été. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lautaro Martinez est un véritable hôte en Lombardie.

Peu importe son compère dans le 3-5-2 installé par Inzaghi, le natif de Bahía Blanca a su créer un tandem offensif toujours dangereux pour les adversaires de l’Inter. Avec Marcus Thuram, il a non seulement trouvé un terrain d’entente avec le vice-champion du monde 2022 mais a, en plus de cela, réussi à inverser le rôle qu’il a pu avoir avec Lukaku. Si ce dernier était le serial buteur lors de ses deux dernières saisons XXL à Giuseppe Meazza (64 buts et 16 passes décisives) en ayant Lautaro à son service en second attaquant, c’est l’ancien Guingampais qui est venu occuper ce rôle, et de belle manière (9 buts et 11 offrandes TCC), pour assister l’ancien du Racing Club.

Lautaro futur Capocanonieri ?

Déjà à 16 réalisations durant la phase aller, Lautaro Martinez a réalisé le deuxième meilleur bilan comptable à l’Inter sur une demi-saison, juste derrière son compatriote Mauro Icardi (17 réalisations en 17-18). Si on y ajoute son doublé inscrit sur la pelouse de la banlieue milanaise, le numéro 10 et capitaine nerazzurro occupe tranquillement la première place du classement des Marcatori (le double de ses dauphins, Giroud, Berardi et son coéquipier Calhanoglu), mais dépasse également l’ex-Parisien, passant seul huitième meilleur buteur de l’histoire du club. Un changement de statut dans le secteur offensif qui devrait donc lui permettre de s’offrir le titre honorifique de Capocanoniere, qui n’a plus été remporté par un Intériste depuis un certain… Mauro Icardi, à égalité il y a six ans avec Ciro Immobile (29 chacun).

Présent en conférence de presse après Monza, l’entraîneur transalpin Simone Inzaghi n’a pas tari d’éloges les deux hommes, mais n’a également pas omis ses supersubs, qui devront avoir le même apport offensif afin de bousculer la hiérarchie. «Lautaro et Thuram maintiennent un rythme très élevé, mais je suis également très satisfait de la contribution d’Arnautovic et de Sanchez : comment ils travaillent, comment ils sont dans le groupe, pour les buts importants qu’ils ont marqués. Ce soir, j’ai eu un petit problème avec les penalties, j’ai donc préféré utiliser les remplacements de cette manière : ils auraient mérité de rentrer, mais il y avait d’autres besoins et j’étais à court de remplacements». Contre la Lazio en demi-finale de la Supercoppa, "Lau-Thuram" vont devoir se montrer cliniques pour défendre le titre de l’Inter…