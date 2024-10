Shakhtar - Atalanta : les compositions officielles

Suite de la 2e journée de la Ligue des Champions ce mercredi avec notamment un duel entre le Shakhtar Donetsk et l’Atalanta du côté de la Veltins Arena de Geselkirchen en Allemagne. Le club ukrainien s’articule dans un 3-4-1-2 avec Dmytro Riznyk comme dernier rempart derrière Marlon Gomes, Valeriy Bondar, Alaa Ghram, Mykola Matviyenko et Pedro Henrique. Dmytro Kryskiv est placé en sentinelle avec Taras Stepanenko à ses côtés. Plus haut, Heorhii Sudakov est placé en soutien par Oleksandr Zubkov et Eguinaldo.

La suite après cette publicité

Les Italiens optent de leur côté pour un 3-4-3 avec Marco Carnesecchi dans les cages. En défense, on retrouve Odilon Kossounou, Berat Djimsiti et Sead Kolasinac. L’entrejeu voit les présences de Maarten de Roon et Ederson tandis que Raoul Bellanova et Davide Zappacosta assurent les rôles de pistons. Seul en pointe, Charles De Ketelaere est placé juste devant Ademola Lookman et Lazar Samardzic.

Les compositions

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Bondar, Ghram, Matvienko - Marlon Gomes, Stepanenko, Kryskiv, Pedro Henrique - Sudakov - Zubkov, Eguinaldo

La suite après cette publicité

Atalanta : Carnesecchi - Djimsiti, Kossounou, Kolašinac - Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta - Samardzic, De Ketelaere, Lookman