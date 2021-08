Le Real Madrid a un prestigieux plan B en cas d'échec du dossier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid cet été ou l'été prochain ? C'est la question que tout le monde se pose, en Espagne comme en France. Seulement, les dernières informations de la Cadena SER indiquent que la tendance est plutôt à une année supplémentaire à Paris pour le champion du monde 2018, qui pourrait donc débarquer à Madrid l'été prochain, libre de tout contrat.

Et ces dernières semaines, la presse espagnole affirmait aussi que pour Florentino Pérez, c'était clair : Mbappé ou rien. En cas d'échec dans le dossier du Bondynois, le Real Madrid n'allait recruter personne. Visiblement, la tendance a changé. Du moins, si on se fie aux informations de Marca qui en dit plus sur le projet galactique de l'écurie de la capitale ibérique.

Changement de plan à venir ?

Le plan initial était ainsi de recruter le Français cet été, puis Haaland l'été prochain. Et ce, avec cette enveloppe de 200 millions d'euros qui devait permettre d'enrôler les deux, le Norvégien ne coûtant "que" 75 millions d'euros (qui peut monter à 90) l'été prochain avec sa fameuse clause libératoire. Mais les choses pourraient changer si le PSG ne lâche pas Mbappé. Le média explique que si Nasser al-Khelaïfi continue de fermer la porte à l'ancien de Monaco, le Real Madrid ira chercher la star du Borussia Dortmund dès maintenant, faisant d'elle son objectif urgent et prioritaire.

Il faudra donc négocier très rapidement avec le club de Bundesliga, qui ne sera cependant pas en position de force et qui sait qu'il pourra en tirer plus d'argent cet été que dans un an. Autant dire que la fin de mercato va être passionnante à Madrid, et que Carlo Ancelotti et les socios merengues vont, quoi qu'il arrive, recevoir un joli cadeau.