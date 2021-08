Kylian Mbappé et Leonardo ont fait une annonce au vestiaire du PSG

La suite après cette publicité

En Espagne, on ne parle que de lui. Si le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d’encre, les médias ibères et surtout madrilènes sont désormais focalisés sur l’avenir de Kylian Mbappé. Libre de tout contrat dans un an, l’attaquant de 22 ans est au coeur de toutes les rumeurs. Ce qui est sûr pour le moment, c’est qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat et qu’il fait mariner ses dirigeants.

Dernièrement, les médias espagnols affirmaient toutefois que le natif de Bondy allait rencontrer ses supérieurs pour leur demander de négocier dès cet été un départ au Real Madrid. La Casa Blanca serait d’ailleurs prête à faire un gros effort financier en proposant une somme comprise entre 120 et 150 M€. Info ou intox ?

On va avoir droit au trio Messi-Mbappé-Neymar

Ces mêmes médias ajoutaient que Mbappé était décidé à partir car il avait également refusé une offre de prolongation XXL, à savoir un salaire annuel de 36 M€. Cette nuit, l’émission El Larguero diffusée sur les ondes de la radio Cadena SER est venue calmer le jeu en annonçant que le joueur et son directeur sportif, Leonardo, ont fait une annonce au vestiaire parisien.

Le Brésilien a ainsi confirmé aux autres joueurs que le numéro 7 du PSG allait rester chez les Rouge-et-Bleu cette saison et qu’on allait donc bien voir à l’oeuvre le trio Messi-Mbappé-Neymar. De son côté, le champion du monde tricolore aurait confirmé la nouvelle à ses partenaires les plus intimes. Une mauvaise nouvelle pour le mercato estival 2021 des Merengues, mais pas de quoi refroidir un club qui s’est déjà dit prêt à patienter jusqu’en 2022.