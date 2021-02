Ligue 2 : pas de vainqueur entre Troyes et Toulouse, Le Havre se relance face au Paris FC

Deux belles affiches de Ligue 2 se jouaient ce samedi à l’occasion de la 24ème journée de championnat. Le leader avant la rencontre, Troyes, recevait son dauphin Toulouse au Stade de l’Aube. Avec deux points d’écart entre les deux équipes, le vainqueur avait la possibilité d'être premier. Finalement, le match s'est terminé sur un résultat nul (1-1) et donc une mauvaise opération pour le TFC qui avait ouvert le score. L’ESTAC reste leader.

L’autre rencontre d’aujourd’hui, c’était cette opposition entre Le Havre, 14ème, et le Paris FC, 6ème. Deux équipes aux dynamiques similaires : 5 matchs sans victoires en championnat pour l’équipe de Paul Le Guen contre 3 pour les hommes de René Girard. Et c’est le HAC qui repart avec les trois points, succès 1-0. Mauvais résultat pour les Parisiens qui prennent du retard dans la course à la montée en Ligue 1 alors que les Havrais retrouvent des couleurs et gagnent une place au classement.

Le classement de la Ligue 2