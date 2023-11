Amiens, Lecce : le terrible enfer vécu par Adam Gueddar

Adam Gueddar. Ce nom ne vous dit sans doute rien et pourtant, il y a quelques années seulement, le football européen s’arrachait ce jeune talent. Formé à Caen, le joueur de 18 ans aujourd’hui, avait décidé de quitter la Normandie direction Amiens qui lui proposait un contrat plus intéressant que la concurrence. L’OM était aussi intéressé et Nasser Larguet, directeur de la formation à l’époque, souhaitait le récupérer et avait même rencontré son entourage. Mais Amiens avait proposé le meilleur contrat car le joueur avait ainsi la garantie de pouvoir signer professionnel automatiquement dès l’âge de 16 ans. Une affaire pour Amiens et son directeur sportif John Williams qui récupérait un des plus gros talents de Caen, mais aussi pour le joueur qui espérait lancer sa carrière en professionnel. Brillant avec les U19 d’Amiens, convoqué ensuite avec l’équipe de France jeunes et le Maroc U17, Adam Gueddar n’avait pas tardé à faire parler de lui en Europe et c’est à ce moment-là que sa carrière a basculé, illustrant les énormes dérives du football.

À cette époque, en 2019, l’ancien joueur de Caen a des intérêts de l’Ajax Amsterdam, de l’Atlético de Madrid ainsi que de la Juventus. Le directeur sportif d’Amiens John Williams, réputé pour être un personnage clivant, négocie une grosse somme et recale donc l’Atlético de Madrid (qui ne proposait que 500 000 euros), mais aussi l’Ajax Amsterdam. Qu’importe, Adam Gueddar ne souhaite rejoindre que la Juventus qui propose 1,7 million d’euros à l’époque et se prépare donc à partir. «Je devais quand même reprendre la préparation estivale avec le groupe professionnel d’Amiens, mais John Williams a refusé prétextant un risque de blessure. Il ne voulait pas prendre le risque de faire capoter mon transfert. Il me disait "imagine tu te blesses, ce ne sera pas bon pour le deal"», nous confie Adam Gueddar. Sauf qu’à cette époque, la formation italienne est occupée par le gros transfert de Matthijs de Ligt (85 millions) et l’entourage du joueur demande à Amiens de vite boucler ce dossier. Finalement, le transfert est annulé car John Williams, qui avait pourtant assuré que tout était bouclé, n’avait pas pu envoyer les documents avant minuit. Un énorme coup dur pour le joueur, de 16 ans à l’époque, qui reste donc à Amiens. «J’étais en Espagne quand j’apprends ça. On me disait que c’était bon. Et chaque semaine, on me disait que ce serait bon la semaine d’après. Ils faisaient attendre la signature pour que John Williams touche plus d’argent. Trois jours avant la fin du mercato, il me dit qu’il m’envoie le papier pour que je signe. On attend, aucune réponse pendant plusieurs jours. Et 20 minutes avant la fin du mercato, John Williams m’envoie enfin un message pour me dire que ce ne sera pas possible. Et il me dit que ce sera bon cet hiver. J’étais très énervé car j’avais perdu du temps et Amiens avait fait la préparation sans moi du coup. Moi quand j’ai signé à Amiens, c’était pour partir à 16 ans, ce n’était pas mon choix premier. Je voulais rejoindre l’OM de base.»

Une usurpation d’identité

Le début d’une cassure avec son club et surtout ses agents de l’époque… Car les gros soucis ont débuté à ce moment-là pour Adam Gueddar. Après le mercato de 2019, le contrat liant Adam Gueddar à ses agents se termine. Du moins normalement. «Ses anciens agents ont resigné un contrat de 3 ans avec usurpation de la signature du père. L’agent d’image a récupéré les droits d’Adam Gueddar jusqu’en 2034 chez lui lors d’un repas en faisant signer le père qui ne savait pas bien lire ni écrire», nous confie une source proche du joueur. Après quoi, Adam Gueddar, perturbé, continue de jouer avec la réserve d’Amiens et ses "agents" poussent pour l’envoyer à Lecce alors que sa famille tente de faire casser le contrat qui n’était pas souhaité. Amiens et son directeur sportif John Williams entretiennent de bonnes relations avec ces agents en question qui ont plusieurs joueurs à Lecce et Amiens. Finalement, désireux de quitter Amiens, Adam Gueddar accepte de signer à Lecce en Serie A avec un contrat très désavantageux. «En étant aspirant à Amiens, il touchait plus qu’à Lecce alors qu’il était pro là-bas. Dans le contrat, les parents du joueur devaient également toucher une certaine somme en cas d’apparition en professionnel (20 000 euros), mais cela n’a jamais eu lieu. Au moment du transfert, John Williams demande au père de signer de manière urgente le contrat de Lecce sinon il ne rejouera plus au football. C’était du chantage. Et quand la famille arrive à Lecce, le contrat est encore différent. Au final, il signe pour 100 000 euros…», détaille cette même source.

Qu’importe, de son côté, le joueur espère au moins lancer sa carrière sportive. Mais, encore une fois, rien ne s’est passé comme prévu. Car l’extrasportif a encore pris le pas sur le sportif. Malgré plusieurs bonnes prestations, dont un but décisif contre la Fiorentina en Primavera, Adam Gueddar est écarté de l’équipe cette saison. «Même aux entrainements, on ne m’autorisait plus à être avec le groupe», affirme Gueddar. La raison ? Le joueur a enfin réussi à casser le contrat le liant à ses anciens agents et est désormais représenté par l’avocat Hakim Kebila, mandataire sportif. «Pendant longtemps, des agents appelaient Lecce et Amiens en se faisant passer pour ses agents et récupéraient des informations privées. Lecce donnait les infos sans même vérifier les mandats», nous confie une source interne. Et les premières dérives avec le club italien ont commencé à s’accentuer. Après avoir appris que ses parents avaient de gros soucis de santé, Adam Gueddar souhaite revenir en urgence en France. Une demande refusée par son club et alors qu’il part tout de même, Lecce oublie de venir chercher le jeune milieu à l’aéroport qui finira par dormir là-bas. Puis, Adam Gueddar est complètement mis à l’écart par Lecce.

L’obligation de se raser la tête

«Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que ça allait bien se passer. Je débute le championnat et je fais de belles entrées. Puis d’un coup, je disparais. Alors je vais voir mon coach et je lui demande ce qui ne va pas. Il me répond que je suis super puis change de sujet. Il esquivait le sujet en me faisant comprendre que ça venait de là-haut. Et cette mise à l’écart, ça correspond au moment où je coupe contact avec mes anciens agents après avoir appris qu’ils avaient usurpé la signature de mon père», explique Adam Gueddar. Un autre épisode scandalise la famille par la suite. À son arrivée à Lecce, l’ancien joueur d’Amiens est forcé de se raser les cheveux. Alors qu’il a de longs cheveux bouclés, le club lui explique qu’il doit tondre ses cheveux pour respecter les règles du club. Une nouvelle incompréhension pour le joueur qui doit aussi prendre son propre logement par la suite puisque Lecce refuse qu’il soit avec les autres joueurs du centre. «Je m’entendais bien avec tous les joueurs en plus, il y avait des Français aussi. Personne ne comprenait pourquoi je n’avais pas le droit d’être avec eux. On leur interdisait de me parler.»

Face à tous ces manquements, son avocat Hakim Kebila a finalement réussi à rompre le contrat avec Lecce qui ne voulait pas risquer de payer une grosse somme d’argent si l’affaire allait devant la justice. Du haut de ses 18 ans, et après son cauchemar vécu en Italie, Adam Gueddar est libre depuis le mois d’octobre. «Cette histoire, ça m’a un peu dégouté du football, car j’ai vu le vrai visage de ce monde. Ce n’est que du business. Moi, quand je parlais de foot quand j’étais petit, on me disait que c’était du plaisir. Mais non. Maintenant, je n’ai pas envie de faire la même erreur qu’à Lecce. Je veux attendre un bon projet où le club souhaite me prendre, car il en a envie. Je suis libre de toute façon… Mais je m’entraîne tous les jours, j’ai embauché un préparateur physique et je suis motivé à rapidement retrouver un club», conclut-il avant de donner ses objectifs. «Pour la suite, je suis ouvert à tout en Europe, sauf l’Italie (rires). Mais j’ai beaucoup appris là-bas, ces histoires m’ont forgé. J’espère pouvoir jouer au football maintenant». À seulement 18 ans, cette jeune pépite formée à Caen a encore le temps de remonter la pente et d’enfin confirmer tout son talent. Mais son histoire illustre à la perfection les dérives du football autour des jeunes talents. Libre, il est temps désormais de rattraper le temps perdu.