Les terribles déclarations de Samuel Umtiti sur Barcelone et la Catalogne

La suite après cette publicité

À 29 ans, après quatre ans de galère, Samuel Umtiti a retrouvé le sourire. Prêté cette saison à Lecce, le défenseur français a délaissé les paillettes du FC Barcelone pour jouer le maintien en Serie A. Peu importe, l’ancien Lyonnais revit. C’est simple : il compte 22 titularisations en 23 apparitions. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis la saison 2017/2018 et sa fameuse blessure au genou.

Umtiti s’est sacrifié pour décrocher un titre de champion du monde avec la France, mais aujourd’hui, ses problèmes physiques semblent le laisser tranquille. Alors le Français en profite. Et ce qui est sûr, c’est qu’il ne rejouera plus avec les Blaugranas. Si les dernières rumeurs indiquent que le Barça pourrait transférer définitivement son joueur à Lecce en échange de 4 M€, les dernières déclarations du défenseur vont sans doute réduire à néant ses chances de revenir en Catalogne.

À lire

OL : Alexandre Lacazette veut rejouer avec Samuel Umtiti

Umtiti a retrouvé le sourire en Italie

« Tout ce que je voulais, c’était me sentir apprécié, utile, respecté. J’ai passé quatre ans en Catalogne en prison, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au début, après mon déménagement en Espagne, je me sentais apprécié, je jouais à un haut niveau. Puis j’ai commencé à me méfier, je me suis senti mal, j’ai réalisé que plus personne ne croyait en moi », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Marca.

La suite après cette publicité

Des mots durs qui font évidemment les gros titres des médias espagnols et surtout barcelonais. En attendant la réponse catalane, Umtiti a confié son bonheur d’avoir atterri dans les Pouilles. « À Salento, j’ai retrouvé le sourire et j’en suis reconnaissant. J’aime la langue, la nourriture, la mode. C’est un objectif, un challenge très important pur la ville, le club, les tifosi. Si on reste en première division, c’est comme si on gagnait un titre. C’est bien, parce qu’ici j’ai retrouvé mon sourire et j’en suis reconnaissant au club. » Et c’est le principal.