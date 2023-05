OL : Alexandre Lacazette veut rejouer avec Samuel Umtiti

En conférence de presse ce jeudi, Alexandre Lacazette (31 ans) a évoqué sa saison. Et le capitaine est plutôt content du résultat, si on se place d’un point de vue individuel. Collectivement, il s’attendait à un peu mieux. L’attaquant, qui ne lâchera pas le morceau pour le titre de meilleur buteur de la saison, a évoqué le possible retour de Samuel Umtiti. Le défenseur s’est parfaitement relancé à Lecce cette saison. Son ami Lacazette est ravi pour lui.

«C’est un rêve de rejouer avec lui. Il a démontré à tout le monde qu’il est de retour, que son corps le suit. Ce n’est pas anodin que plusieurs grands clubs le suivent. S’il choisit de revenir, ce sera tant mieux pour Lyon.» Relancé sur le sujet et sur le lobbying qu’il pourrait faire auprès des dirigeants pour faire revenir Big Sam, le capitaine a confié : «je ne sais même pas à qui parler (comme il y a des changements au club, ndlr)…mais on essayera toujours. »

