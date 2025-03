Milan : Sergio Conceicao se félicite après le succès contre Lecce

Sur un siège éjectable après la série de contre-performances contre le Feyenoord, Bologne et la Lazio, Sergio Conceicao et plus globalement l’AC Milan ont frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse de Lecce ce samedi, dans un match accroché (2-3). Un succès qui s’est dessiné en seconde mi-temps grâce au coaching tactique, alors que Lecce menait 2-0 grâce à un doublé de Nikola Krstovic. Ce que n’a pas manqué de rappeler Sergio Conceicao.

«En deuxième mi-temps, nous n’avons pas réagi comme demandé dans le vestiaire et ils ont marqué le deuxième but. Ensuite, le caractère des joueurs est apparu avec l’entrée de plusieurs joueurs, et nous avons réussi à renverser la situation. Nous l’avons mérité pour la façon dont nous avons travaillé cette semaine», a raconté l’ancien coach du FC Nantes et de Porto. Avec ce succès, les Milanais reviennent à trois longueurs de la sixième place, détenue par Bologne.