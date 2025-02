Serie A : la Fiorentina s’impose tranquillement contre Lecce

La 27e journée de Serie A débutait ce vendredi soir au Stadio Artemio Franchi de Florence. Rapidement, la Fio ouvrait le score grâce à Gosens, bien servi par Dodo (1-0, 9e). Lecce, qui n’a pas réussi à revenir, s’est frotté à un grand De Gea, auteur d’une grande parade (45e).

En seconde période, la Fiorentina continuait d’attaquer, mais se montrait trop timide devant le but et manquait même un penalty par Beltran, qui loupait le cadre (73e). Mais finalement, la formation locale parvenait à s’imposer pour revenir à la 6e place, avant un déplacement compliqué à Naples. De son côté, Lecce est 15e et n’est pas à l’abri de la zone rouge, avant de recevoir l’AC Milan.