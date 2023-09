Les invités surprises du début de saison dans les cinq grands championnats !

La suite après cette publicité

Après près d’un mois et demi de compétition dans les cinq grands championnats européens, il est déjà l’heure de faire un bilan. Alors que moult équipes attendues déçoivent à travers l’Europe, d’autres, qui n’ont pas forcément l’habitude du haut de tableau, réalisent des débuts en fanfare en accumulant les victoires. Même s’il est fortement recommandé de ne pas tomber, déjà, dans des conclusions hâtives, force est de constater que plusieurs équipes ont réalisé un début d’exercice fabuleux, figurant ainsi bien plus haut que les projections les plus optimistes qui pouvaient être établies sur leurs cas à l’orée de la saison. Coup d’œil sur ses équipes qui déjouent tous les pronostics depuis quelques semaines.

Le tonnerre de Brest frappe la Ligue 1 depuis août

Forcément, avec une pointe de chauvinisme, le Stade Brestois devait ouvrir cet article. La saison passée, les Bretons se sont battus, durant une grande partie de la saison, pour leur maintien qu’ils ont finalement acquis dans les dernières journées sous l’égide d’un Eric Roy proche de son groupe. Et après un mercato estival peu agité, le SB29 est revenu métamorphosé depuis la mi-août. Combatifs sur tous les duels, les pensionnaires du stade Francis-Le Blé jouent crânement leur chance offensivement et sont portés par un Romain Del Castillo dans la forme de sa carrière. Avec cette nouvelle dynamique, inédite dans leur histoire récente, les Brestois sont, à l’issue de la sixième journée de Ligue 1, seuls premiers de Ligue 1 grâce à leur quatre victoires en six rencontres. De là à espérer un parcours à la Lens ?

À lire

Ligue 1 : Lyon chute en fin de rencontre face à un Stade Brestois désormais leader !

Capitaine de cette équipe bluffante, Brendan Chardonnet a tenu à rester les pieds sur terre ce lundi sur les ondes de RMC : «On fait un super début de saison, mais l’objectif reste le même, on aura des ambitions une fois le maintien validé, peut-être faire un top 10, plus haut si on y est encore, mais notre principal objectif reste le maintien. On est dans la continuité de la saison dernière, on n’a pas beaucoup modifié l’équipe cet été, je pense que ça a été une force aussi, parce qu’on se connaît très bien. Les résultats sont un peu inattendus compte tenu de notre calendrier.» Car oui, en plus d’avoir réalisé un début de saison monstrueux, Brest a déjà battu Lens, Lyon, Le Havre et Reims tout en accrochant le nul contre Rennes. Leur seule défaite, loin d’être décourageante dans le contenu, est intervenue lors de la troisième journée sur la pelouse de l’OM. Les affrontements contre Nice, Lille, Paris et Monaco lors des cinq prochaines journées permettront de réellement placer le curseur sur les objectifs que peuvent viser les coéquipiers de Jérémy Le Douaron cette saison.

La suite après cette publicité

A s’en Lecce les doigts

De l’autre côté des Alpes, la sensation du début de saison s’appelle Lecce. Promu en Serie A la saison passée, le club des Pouilles avait difficilement acquis son maintien. Finalement seizièmes, les Salentini devaient leur salut aux performances défensives impériales de Samuel Umtiti. Alors que le champion du monde 2018 a rejoint le LOSC cet été, Lecce est allé de l’avant et n’a pas forcément pâti de ce départ retentissant pour un club de cette dimension. S’appuyant sur un grand contingent francophone (Oudin, Blin, Rafia, Gendrey, Kaba), les ouailles de Roberto D’Aversa ont frappé fort d’entrée avec un succès éblouissant contre la Lazio Rome en ouverture (2-1).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 15 5 13 5 0 0 14 1 2 Milan 12 5 3 4 0 1 10 7 3 Lecce 11 5 4 3 2 0 8 4 4 Juventus 10 5 5 3 1 1 11 6 5 Fiorentina 10 5 2 3 1 1 11 9 6 Atalanta 9 5 5 3 0 2 10 5 7 Naples 8 5 3 2 2 1 8 5 8 Frosinone 8 5 1 2 2 1 8 7 9 Torino 8 5 1 2 2 1 6 5 10 Hellas 7 5 -1 2 1 2 4 5 11 Bologne 6 5 -1 1 3 1 3 4 12 Sassuolo 6 5 -2 2 0 3 9 11 13 Rome 5 5 5 1 2 2 12 7 14 Monza 5 5 -3 1 2 2 4 7 15 Lazio 4 5 -3 1 1 3 5 8 16 Genoa 4 5 -4 1 1 3 4 8 17 Salernitana 3 5 -5 0 3 2 4 9 18 Udinese 3 5 -5 0 3 2 1 6 19 Cagliari 2 5 -5 0 2 3 1 6 20 Empoli 0 5 -13 0 0 5 0 13 Voir le classement complet

Après cette victoire émérite contre le deuxième de la saison passée, Lecce a continué sur sa lancée en glanant deux autres succès. A l’issue de cette cinquième journée de Serie A, la formation du sud de l’Italie est troisième et est toujours invaincue. Même s’ils ont eu un calendrier assez aisé pour le moment (Fiorentina, Salernitana, Monza, Genoa), tout reste possible et il sera curieux d’observer comment les pensionnaires du Stadio Ettore Giardiniero tiendront ce rythme effréné dans les prochains mois. Premier élément de réponse demain avec un déplacement périlleux sur la pelouse de la Juventus Turin (20h45) avant d’enchaîner quatre jours plus tard avec la réception du Napoli de Rudi Garcia (15h).

La suite après cette publicité

Jusqu’à quand Guirassy sera-t-il capable de porter Stuttgart ?

Alors que le Bayern Munich et Harry Kane commencent à effrayer l’Europe après leur large succès face à Bochum ce week-end (7-0), Stuttgart avance quelque peu dans l’ombre. Club mythique outre-Rhin, le VfB réalise un début de saison formidable sous l’impulsion d’un certain Serhou Guirassy. Alors qu’il avait rejeté des offres de Premier League cet été pour rester dans la Bade-Wurtemberg, le choix de l’attaquant guinéen s’avère très payant et bénéfique pour son club. Dans la forme de sa vie, l’ancien du Stade Rennais a inscrit la bagatelle de 10 buts en Bundesliga en seulement cinq rencontres. Dans l’histoire, seul Robert Lewandowski est parvenu à réaliser une telle prouesse. Et à la fin de la saison, le buteur polonais avait battu le record de Gerd Muller en inscrivant 41 buts en 29 rencontres.

Assurément, il sera compliqué pour Guirassy d’atteindre cet objectif vertigineux. Mais si le buteur de 27 ans se met à rêver, il emportera assurément toute son équipe dans son sillage. Auteurs de succès fleuves contre Bochum (5-0) et Fribourg (5-0) durant le mois d’août, les hommes de Sebastien Hoeness avaient été sèchement battus par le RB Leipzig (5-1). Et alors qu’ils ont glané deux autres victoires en septembre, les joueurs de Stuttgart pointent à une troisième place inattendue en amont de cet exercice 2023-2024. Jusqu’où iront-ils ? Les trois prochaines rencontres contre Wolfsburg, Cologne et l’Union Berlin permettront d’y voir plus clair. Pour rappel, le VfB Stuttgart avait dû jouer sa place en Bundesliga la saison passée et avait même dû prendre part aux barrages face aux troisièmes de 2.Bundesliga.

La suite après cette publicité

Le mercato ambitieux de Gérone porte ses fruits

Parmi tous les clubs dans cette liste, Gérone est sûrement l’équipe la moins surprenante du lot. Dixièmes la saison passée, les Catalans sont sur la pente ascendante depuis plusieurs saisons. Leur mercato estival leur a permis de voir plus grand cette saison. En attirant notamment Eric Garcia, Daley Blind, Artem Dovbyk, Pablo Torre ou encore Yan Couto, le club du nord de la Catalogne s’est donné les moyens de titiller les places européennes. Et leur début de saison dépasse sûrement leurs attentes initiales. Deuxièmes de Liga derrière le FC Barcelone, les pensionnaires du stade municipal de Montilivi sont invaincus en championnat, comptent 5 victoires en 6 rencontres en battant notamment Séville (2-1) et en tenant tête à la Real Sociedad (1-1).

Disposant de la meilleure attaque du championnat, à égalité avec le Barça, Girona doit également beaucoup à Savio sur le plan offensif. L’attaquant brésilien de 19 ans est l’auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 6 rencontres. Et alors qu’il fait aujourd’hui les beaux jours de la formation ibérique, il est également bon de rappeler qu’il pourrait bientôt illuminer les pelouses de Ligue 1 avec Troyes. En effet, Savio a été prêté cet été du club aubois à la formation catalane, appartenant tous deux à City Group. Pour le moment, le natif de São Mateus devra continuer d’impressionner la Liga afin de permettre à Gérone de poursuivre sur son incroyable début de saison.