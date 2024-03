Algérie : les objectifs fixés à Vladimir Petkovic

Après plus d’un mois d’attente, la Fédération algérienne de football a officiellement nommé Vladimir Petkovic (60 ans) à la tête de l’équipe nationale. Le remplaçant de Djamel Belmadi devra relancer les Verts, décevants lors de la CAN 2023. Et ce vendredi, dans des propos accordés à l’Algérie Presse Service (APS), le président de la Fédération algérienne, Walid Sadi, a dévoilé les objectifs fixés au nouveau sélectionneur.

La suite après cette publicité

«Concernant la CAN-2025, nous ne pouvons pas lui exiger le titre, surtout qu’il n’aura pas assez de temps, la sélection nationale restant sur deux éliminations de rang au premier tour lors des deux dernières éditions. Du coup, l’objectif est de se qualifier aux 1/8es de finale et aller le plus loin possible dans la compétition», a-t-il expliqué. L’ex-coach des Girondins de Bordeaux est fixé.