Willian rompt son contrat avec Arsenal et file à Corinthians

C'est désormais officiel. Arsenal vient d'annoncer la résiliation du contrat de Willian, à compter de ce lundi. Il retournera dans son club formateur de Corinthians, au Brésil, après avoir signé son contrat. «L'international brésilien nous a rejoint depuis Chelsea en août dernier et a fait 38 apparitions lors de la campagne 2020/21. Il lui restait encore deux ans à courir sur son contrat, mais suite à de récentes discussions positives et constructives avec lui et son équipe, il partira pour une nouvelle opportunité avec Corinthians au Brésil, où il a commencé sa carrière», précise le communiqué des Gunners.

À noter que l'Olympique Lyonnais aurait également fait une proposition de contrat à l'international aux 70 capes, mais cette offre aurait été envoyée trop tard par la direction rhodanienne.