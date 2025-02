Les confidences croustillantes de Thiago Almada sur son adaptation à Lyon

L’OL est toujours à la recherche de son second souffle en 2025. Après un mois de janvier calamiteux marqué par l’éviction de Pierre Sage après un enchaînement de matches nuls en Ligue 1 et en Europa League, les Gones pensaient avoir retrouvé le sourire avec Paulo Fonseca. Après un premier match difficile au Vélodrome face à l’OM (3-2), le coach portugais avait permis aux Rhodaniens de s’imposer largement contre Reims (4-0) et Montpellier (1-4). Finalement, la défaite cruelle contre le PSG dimanche dernier (2-3) rebat forcément les cartes tant cet Olympique Lyonnais ne semble pas totalement rétabli. Pour repartir du bon pied, il faudra s’imposer ce dimanche à domicile contre Brest. Une rencontre pour laquelle Lyon pourra compter sur un Thiago Almada qui monte en puissance au fil des rencontres.

La suite après cette publicité

Déjà intéressant lors de la large victoire face à Reims en affichant son intelligence dans le jeu, le champion du monde argentin a également sonné la révolte avec Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette lors de la dernière rencontre face à Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu offensif de 23 ans est revenu sur son adaptation et a expliqué qu’il se sentait en grande forme avant d’affronter le club breton : «tout se passe bien, je m’adapte le plus rapidement possible. Le staff et mes coéquipiers sont d’une grande aide. Quand j’ai l’opportunité, j’essaie d’aider l’équipe au maximum. Le rythme et l’intensité de la Ligue 1 me change un peu, j’essaie de m’adapter au mieux. Nicolas Tagliafico ? Il m’a apporté une grande aide, et cela, même avant mon arrivée à l’OL. J’échange aussi beaucoup avec d’autres joueurs qui parlent espagnol dans le groupe. (…) J’ai pu me reposer avant d’arriver à Lyon. Aujourd’hui, je me sens très bien, j’ai toute ma force et toute mon énergie à donner pour l’OL.»

Thiago Almada sera titulaire face à Brest

Des propos qui donnent forcément envie aux supporters lyonnais de voir à l’œuvre leur numéro 23 sur un match entier. Toujours pas titularisé jusqu’ici, il le sera finalement ce dimanche lors de la réception des Ty-Zefs. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse : «Almada ? Il sera titulaire. Il a de grandes qualités, joue bien entre les lignes, il est intelligent et a fait de très bonnes entrées en jeu jusque-là. Il mérite d’être titulaire, ça sera un joueur important pour le futur. C’est un joueur offensif mais qui travaille en défense.» Une excellente nouvelle pour les supporters lyonnais qui attendaient ce moment depuis un certain temps.

La suite après cette publicité

De son côté, l’ancien de Botafogo et de l’Atlanta United se dit prêt. Reste à savoir où il sera titularisé alors que Corentin Tolisso a été placé en tant que milieu offensif ces dernières semaines et que les postes d’ailier semblent déjà pris. «Je me prépare au mieux pour être bon quand j’ai du temps de jeu, a expliqué Almada. Faire jouer les autres et faire des passes, aller vers l’avant et déséquilibrer l’adversaire, c’est ce que j’essaie de faire. (…) J’ai joué plutôt sur le côté gauche la saison passée à Botafogo même si mon poste de prédilection est numéro 10, mais je m’adapte et je peux jouer n’importe où me demande le coach. Avec Rayan, on a une connexion certaine, c’est un très bon joueur avec beaucoup de qualités.» Reste à voir si cette connexion Almada-Cherki sera vraiment efficace ce dimanche.