Élections à la LFP : la réaction amère de Cyril Linette

Ce mardi, tous les regards étaient braqués sur le siège de la Ligue de Football Professionnel où se déroulaient les élections pour la présidence de l’institution française. Grand favori, Vincent Labrune (53 ans) a été réélu avec 85,67% des suffrages. L’ancien boss de l’Olympique de Marseille occupera donc ce confortable siège durant quatre ans, lui qui a été au centre des critiques ces derniers mois notamment concernant sa gestion du dossier des droits TV et du cas DAZN. Malgré cela, il a convaincu une grande majorité des présidents de Ligue 1, dont l’influent Nasser Al-Khelaïfi, de poursuivre l’aventure à ses côtés. Cela a été moins le cas concernant les présidents de la Ligue 2.

En effet, ces derniers ont voté à 7 reprises pour Labrune. Cyril Linette, son principal concurrent, a, lui obtenu 9 voix (2 abstentions). Malgré cela, l’ancien directeur des Sports de Canal+ et ex-boss de L’Equipe et de PMU s’est donc largement incliné. Après son échec, il est vite sorti du silence. «Oui, je suis très déçu du résultat parce que c’est une victoire sans appel, il faut le reconnaître. J’espérais gagner et je m’attendais à un score beaucoup plus serré. Donc il faut reconnaître que c’est une victoire sans appel de Vincent Labrune que je félicite pour son succès. Je ne peux pas dire autre chose. »

Cyril Linette persiste

Puis, il a ajouté : « je prends date sur le constat. Je continue de penser que le constat que je pose est le bon. Il faut reconnaître que le football français, en tout cas la gouvernance du football français ne le partage pas pour le moment et a choisi de poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. Je continue de penser que ce n’est pas le bon choix, que ce n’est pas le bon modèle. Le football français doit revoir son produit, ses charges… Tout ce que j’ai dit. Sa relation aux fans, sa gouvernance…Il faut plutôt un vrai manager d’entreprise à la tête de la Ligue de Football Professionnel. Je continue de le penser. Je n’ai pas été entendu à ce stade par les membres du Conseil d’Administration. Donc j’en prends acte. »

Enfin, Linette, qui avait indiqué qu’il avait dû accepter de démissionner du CA si jamais il n’était pas élu, a avoué : « non, je ne vais pas le confirmer aujourd’hui parce qu’il faut que je réfléchisse. Je suis forcément déçu, un peu sonné. Je m’attendais à un meilleur résultat sincèrement. Donc il faut que je prenne quelques jours pour réfléchir sur les choses que j’ai entendues, sur celles que j’ai vues aujourd’hui. Je suis très sensible à la place des familles, car c’est ça le sujet dans le Conseil d’Administration au niveau des parrainages. Donc il y a des choses que l’on peut faire au niveau du conseil concernant les statuts et sur lesquelles je pourrais peut-être mener des actions pour permettre d’être mieux représentées. Mais après c’est aussi pour moi une question d’évaluation de ce que je peux vraiment apporter. Donc c’est vraiment très tôt. Je ne prendrai pas de décision à ce sujet.» La suite au prochain épisode donc…