OL : où en est Wilfried Zaha ?

Pierre Sage a l’embarras du choix. Cette saison, le technicien français, qui a été confirmé au poste d’entraîneur principal de l’Olympique Lyonnais durant l’intersaison, a plusieurs solutions dans le compartiment offensif. Si Alexandre Lacazette part dans la peau d’un titulaire à la pointe de l’attaque, le coach rhodanien devra choisir les meilleurs joueurs pour l’accompagner et trouver la meilleure formule ainsi que le meilleur système. Georges Mikautadze, qui veut jouer en tant que numéro 9, pourrait être associé au Général. À moins que Sage décide de le décaler sur un côté. Gift Orban, qui n’a finalement pas rejoint Trabzonspor, est pour le moment derrière eux dans la hiérarchie des attaquants. Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, qui a refusé de signer à Fulham, Rayan Cherki, qui n’a pas trouvé chaussure à son pied cet été, ou encore Wilfried Zaha sont aussi des options pour le secteur offensif. Concernant l’Ivoirien de 31 ans, il a rejoint les pensionnaires du Groupama Stadium dans la dernière ligne droite du mercato.

En quête d’un renfort offensif polyvalent, puisqu’il peut jouer sur un côté ou bien devant, les Rhodaniens ont misé sur le joueur de Galatasaray le 30 août dernier. «L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant d’une saison, de l’attaquant international ivoirien Wilfried Zaha, en provenance de Galatasaray, pour un montant du 3M€», a précisé l’écurie présidée par John Textor dans un communiqué de presse. Avec lui, l’OL a récupéré un joueur expérimenté. Passé par Crystal Palace durant sa jeunesse, il y a fait ses débuts dans le monde professionnel avant de rejoindre Manchester United entre 2013 et 2015. Un passage qui n’a pas été vraiment marquant et qui a été entrecoupé par deux prêts. Le premier à Crystal Palace en 2013. Le second à Cardiff City en 2014. Puis, le natif d’Abidjan est retourné définitivement chez les Eagles en 2015. Il n’est parti que huit ans plus tard, après 296 rencontres jouées et 71 buts marqués. Des prestations que Salim Baungally, journaliste spécialiste de la Premier League, a eu l’occasion de suivre et de commenter.

Un joueur sur le déclin à son départ de Crystal Palace

«Avant Galatasaray, Wilfried Zaha est l’enfant chéri de Crystal Palace. Lorsqu’il prendra sa retraite, il sera une légende là-bas. Ses dernières saisons ont été particulières. Il a eu un pic en 2021-22 où il met 14 buts en Premier League, où il est à fond. C’était un élément clé pour son équipe. Il marquait des buts, il était impliqué sur d’autres, notamment sur les avant-dernières places. Il était également impliqué sur le jeu défensif. Ensuite, il a eu des moments plus durs à Crystal Palace. C’est aussi pour ça que Galatasaray l’a récupéré. Palace ne voulait plus le garder, Oliver Glasner n’était pas intéressé par lui. Mais sur les dernières impressions laissées à Palace, ce n’était pas ultra-positif dans le sens où c’est un joueur qui a joué toujours sur son explosivité et sa vitesse. Mais qu’on le veuille ou non, en prenant de l’âge, on a moins d’explosivité. Il faut donc changer sa manière de jouer et je n’ai pas eu l’impression qu’il a changé tant que ça.»

Il poursuit : «alors, il a toujours des à-coups et des moments assez bruts exceptionnels. Il y a des frappes, des dribbles exceptionnels ou des passes remarquables, pas de problème là-dessus. Mais c’est seulement par à-coup. Quand je dis ça, je ne parle pas pendant un match, mais je parle d’une saison. Dans le jeu qui sera sans doute demandé à Lyon sur son côté, il faudra faire un travail défensif. Et ce travail, il ne le faisait plus depuis un bon moment à Palace. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas forcément ultra positif et optimiste le concernant.» Les échos venus de Turquie, où il a signé libre l’an dernier à Galatasaray, ne sont pas forcément très flatteurs non plus. Pourtant, ses statistiques lors du dernier exercice ont été globalement correctes. En effet, il a participé 43 rencontres toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d’un titulaire. Il faut tout de même préciser qu’il a été blessé à trois reprises durant la saison, notamment une en début d’exercice qui lui a fait manquer 33 jours de compétition et 7 rencontres toutes compétitions confondues (il a raté 40 jours de compétition et 10 matches sur l’ensemble de la saison en raison de ses blessures, ndlr).

Il n’a pas impressionné en Turquie

L’international ivoirien (30 sélections, 5 buts) a trouvé le chemin des filets à 10 reprises. Vainqueur du championnat turc avec son club, il a aussi délivré 5 assists. Des chiffres honorables, mais qui ne disent pas tout. Journaliste pour le média turc FotoMaç, Sergen Dağ, nous en a dit un peu plus sur l’attaquant qu’il a pu suivre l’an dernier. «Zaha est arrivé à Galatasaray l’année dernière avec de grandes attentes. Mais il n’a jamais pu égaler ses performances à Crystal Palace. Lorsqu’il est arrivé, sa blessure est revenue et il n’a pas joué pendant un certain temps. Il était l’un des meilleurs dribbleurs de Premier League, mais il semblait avoir perdu cette qualité à Galatasaray. Il pouvait parfois être efficace. C’était la plus grande déception des fans. On a même dit pendant un certain temps que ses performances étaient liées à la structure de jeu de Galatasaray. Ses compétences dans les zones étroites ont été discutées. Je pense qu’il n’a pas pu s’adapter à la Turquie. Il était la star de Crystal Palace. À Galatasaray, la star était Mauro İcardi. Je pense qu’il n’a pas pu accepter cette situation.»

Il a ajouté ensuite : «on a aussi beaucoup parlé de ses expressions faciales qui traduisaient son insatisfaction. Il a rapidement perdu sa place dans le onze de départ après une partie de la saison. En ce qui concerne son jeu, je pense qu’il a perdu sa prise de vitesse et du coup sa capacité à dribbler a été moins importante. Il peut être à son meilleur niveau s’il évolue en tant que deuxième attaquant. Il peut bien fonctionner s’il est utilisé dans ce rôle à Lyon. J’espère qu’il apportera la contribution attendue »! L’OL, également. Le footballeur sous contrat jusqu’en 2026 a commencé une nouvelle étape de sa carrière et a participé à ses premiers entraînements chez les Gones, qui prennent d’ailleurs en charge la quasi-totalité de son salaire. En conférence de presse, Pierre Sage a évoqué son cas : «quant à Wilfried Zaha, il aura besoin d’un peu de temps pour se remettre à niveau physiquement.» Pour le reste, d’après les premiers échos venus du club lyonnais, le joueur se sent très bien et il est très motivé à l’idée de se relancer, alors que certains évoquent une volonté de rejoindre l’Arabie saoudite dans le futur. Ce qui est sûr, c’est que Wilfried Zaha est prêt repartir du bon pied cette saison à Lyon. Espérons pour lui que le bonheur soit bien dans le prêt !