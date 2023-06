Mercato : Tanguy Ndombele veut retourner à Tottenham

La suite après cette publicité

Une dernière danse. Dimanche, Naples va terminer son exceptionnelle saison 2022-23 par la réception de la Sampdoria. L’occasion de fêter une nouvelle fois le titre de champion d’Italie avec les tifosi. Ce sera aussi le moment de remercier Luciano Spalletti. Après deux années de bons et loyaux services, le coach a décidé de prendre une année sabbatique. Il ne sera certainement pas le seul à faire ses adieux dimanche au stade Diego Armando Maradona. En effet, des éléments comme Victor Osimhen ou Kim Min-jae sont potentiellement sur le départ. Tanguy Ndombele, lui, ne restera pas.

Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt, le Français voulait tenter une nouvelle expérience en Serie A. Le discours et la grande confiance de Spalletti, qui croyait beaucoup en lui et appréciait son talent, l’avaient convaincu de dire oui. L’idée était d’engranger du temps de jeu et d’aider les Partenopei, engagés sur tous les tableaux. On peut imaginer aussi que retrouver les Bleus avant la Coupe du Monde au Qatar était certainement aussi dans un coin de la tête du footballeur âgé de 26 ans. Malgré des prestations intéressantes avec le Napoli, Ndombele n’a pas pu composter son billet avec les Bleus.

Ndombele a annoncé son choix à Naples

Après cela, il s’est remis au travail. Au final, il a disputé 40 matches toutes compétitions confondues dont 12 en tant que titulaire. Un temps dont il a profité pour marquer deux buts et délivrer une passe décisive. Il a aussi garni son palmarès avec un Scudetto. Une sacrée cerise sur le gâteau. Après cette année riche en émotion, il est l’heure de faire le bilan pour Ndombele. D’ailleurs, selon nos informations, Naples, qui a une option d’achat de à 30 millions d’euros, lui a récemment demandé quelle est sa position concernant son avenir.

Et la réponse du Français a été respectueuse mais claire. Il souhaite rentrer en Angleterre après une saison exceptionnelle à tous les niveaux nous a-t-on fait savoir. Malgré son attachement aux Partenopei, Ndombele veut retourner à Tottenham et s’y relancer. C’est en tout cas le plan à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais durant le mercato, tout peut bien évidemment changer. D’autant qu’à Londres, c’est le flou le plus total chez les Spurs. Ils n’ont pas trouvé leur nouveau coach et cherchent un directeur sportif après la démission de Fabio Paratici. Tanguy Ndombele, lui, aura peut-être une carte à jouer avec un nouvel entraîneur. A moins qu’il ait des opportunités ailleurs. Affaire à suivre…