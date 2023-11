RB Leipzig : Loïs Openda écrase tout sur son passage

L’été dernier, son transfert avait fait couler beaucoup d’encre. Au Racing Club de Lens depuis une saison (42 matches, 21 buts, 4 passes décisives), Loïs Openda avait exprimé publiquement ses envies de départ. En quête d’un remplaçant à Christopher Nkunku, le RB Leipzig en avait fait sa priorité absolue. Et les négociations avec les Sang et Or ont duré longtemps, très longtemps. Désireuse de récupérer un beau chèque, la direction lensoise n’a pas flanché et a fini par obtenir près de 40 millions d’euros pour son joueur.

Du haut de ses 23 ans, l’ancien attaquant du Vitesse Arnhem avait tout pour réussir du côté de la Bundesliga dans une équipe joueuse et réputée pour permettre la progression de ses jeunes talents. Et il ne fallait pas être devin pour savoir que Loïs Openda allait vite se régaler du côté du RBL. Depuis le début de saison, l’international belge (14 sélections, 2 buts) plante but sur but. Auteur de 13 réalisations et 3 passes décisives en 20 matches, il a encore récidivé en Ligue des champions ce mardi soir face à Manchester City. Redoutable pendant toute la rencontre, il s’est offert un doublé en mystifiant la défense des Cityzens. Malheureusement pour son équipe, cela n’a pas suffi à éviter la défaite des siens (3-2).

Une forme remarquée

Mais sa prestation n’est pas passée inaperçue en Allemagne. Noté 1 par BILD (la meilleure note possible dans le système de notation allemand), Loïs Openda est le meilleur joueur de son équipe pour le quotidien allemand. «Loïs Openda voit double, mais ensuite, City se réveille» titre ainsi BILD ce mercredi matin. Du côté de la presse anglaise, on salue également la performance de l’ancien Lensois. «Sa vitesse a fait tourner Ruben Dias et la défense de City» écrit The Guardian dans ses pages alors que la presse belge s’enflamme logiquement pour son buteur. «Inarrêtable Openda !» titre ainsi La Dernière Heure.

Sa nouvelle bonne prestation illustre donc bien sa forme du moment. L’attaquant de 23 ans s’assoit d’ailleurs à la table des joueurs ayant réussi à planter deux buts face à City en C1. Depuis 2016 et le City de Pep Guardiola, seuls Radamel Falcao, Heung-min Son, Christopher Nkunku et Karim Benzema ont réussi cet exploit. Et preuve de son niveau actuel, Loïs Openda figure dans le dernier rapport du CIES concernant les attaquants avec le meilleur taux de finition cette saison. Le Belge marque 0,91 but par 90 minutes avec un taux de conversion de 23% par rapport aux tirs tentés. D’excellentes statistiques qui se rapprochent du premier du classement, Harry Kane, et ses 1,57 but par 90 minutes de jeu (37% de taux de conversion).