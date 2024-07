Le RC Lens se penche sur le phénomène arménien Eduard Spertsyan

Le RC Lens est en pleine reconstruction cet été. Après le départ de Franck Haise, la direction du club nordiste a décidé de revoir son organigramme en nommant Pierre Dréossi en tant que directeur sportif et Will Still en tant qu’entraîneur principal. Après avoir géré rapidement ces dossiers, le RC Lens se focalise sur son mercato estival avec plusieurs chantiers.

La suite après cette publicité

Offensivement, les Sang et Or ont connu beaucoup d’actualité avec par exemple la vente d’Adam Buksa mais aussi les pistes Georges Mikautadze et Couhaib Driouech qui n’ont pas abouties. Mais le RC Lens continue de prospecter un peu partout en Europe et même en Russie. Selon nos informations, la formation de Will Still surveille bien le milieu arménien Eduard Spertsyan qui est comparé par certains en Russie à Alexander Golovin.

À lire

RC Lens : Will Still est ravi

Le RC Lens sur le dossier

C’est une piste bien explorée par la direction lensoise qui apprécie ce joli talent du championnat russe dont nous vous avions dressé le portrait il y a quelques mois. Du haut de ses 24 ans, le milieu offensif qui possède de facultés de dribbles très haut dessus de la moyenne, une certaine efficacité et même de grosses qualités sur les coups de pied arrêtés a réalisé une saison pleine du côté de Krasnodar. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 33 rencontres avec son club, l’ancien partenaire de Rémy Cabella s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat russe et a logiquement tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes dont le RC Lens fait bien partie.

La suite après cette publicité

Le club nordiste n’a pas formulé d’offre pour le moment et se focalise surtout sur un dégraissage estival nécessaire pour dégager quelques liquidités. Néanmoins, la concurrence va être sévère pour Eduard Spertsyan puisque le club espagnol de Girona est clairement intéressé par ce gros talent, spécialiste des coups francs direct, qui fut un temps sur les tablettes de l’OM et de Nice. Selon nos indiscrétions, le PSG n’est pas sur le coup pour l’international arménien (27 sélections, 4 buts) qui est estimé à 20 millions par le site spécialisé Transfermarkt.