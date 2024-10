Real Madrid : Carlo Ancelotti met la pression pour plusieurs recrues

Florentino Pérez est un président comblé. La saison dernière, son Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des champions. Et cerise sur le gâteau, il a enfin réussi à attirer dans ses filets Kylian Mbappé. Un joueur qu’il draguait depuis longtemps et qui s’est longtemps refusé à lui. Mais à force de patience, les Merengues ont fini par le faire signer libre. De quoi ravir le boss madrilène, qui a aussi accueilli Endrick durant l’été. En revanche, il s’était montré ferme avec son staff et les autres dirigeants quand la possibilité de recruter un défenseur central avait été mise sur la table à la suite du départ de Nacho en Arabie saoudite. Après l’échec du dossier Leny Yoro (Manchester United), il n’a pas voulu se lancer sur d’autres pistes.

La suite après cette publicité

Pourtant, Carlo Ancelotti militait en coulisses pour Aymeric Laporte. Mais le président du Real Madrid n’a pas accédé à ses demandes. Quelques mois plus tard, il doit certainement avoir quelques regrets puisque l’infirmerie espagnole est bien remplie et que la défense est notamment décimée avec les pépins de David Alaba ou encore la blessure d’Eder Militão. Pour ne rien arranger, Dani Carvajal, le latéral droit titulaire, s’est gravement blessé au genou et manquera de longs mois de compétition. Pour le remplacer, le Mister s’appuiera sur sa doublure Lucas Vazquez. Mais il n’est pas un spécialiste du poste à la base, puisqu’il était ailier. Ancelotti peut aussi compter sur Militão, Ferland Mendy ou Fede Valverde, qui sont polyvalents et peuvent dépanner.

À lire

SL Benfica : Álvaro Carreras, la pépite des Aigles convoitée par cinq géants d’Europe

Ancelotti espère un ou deux renforts

Il peut aussi miser sur un jeune arrière-droit de la Fabrica. L’Italien va donc devoir bricoler jusqu’au prochain mercato. Un sujet qui fait beaucoup parler ces jours-ci dans les bureaux de Valdebebas. AS a expliqué mardi que le club comptait miser sur une solution interne pour remplacer Carvajal, même si l’arrivée d’une recrue cet hiver n’était pas totalement exclue. Du côté de Marca, on a, en revanche, cité le nom de Trent Alexander-Arnold (Liverpool) comme une option prioritaire. D’autant qu’il sera en fin de contrat en juin chez les Reds. Ce vendredi, AS fait un nouveau point sur le sujet avec des révélations croustillantes. Ainsi, on apprend que Carlo Ancelotti, José Angel Sánchez et Santiago Solari se sont réunis cette semaine pour faire un point sur le mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

Ils ont mis cartes sur table et ont fait une analyse poste par poste. Ils ont aussi évoqué les joueurs blessés et toutes les possibilités dont le club dispose pour les remplacer, notamment en défense. Concernant ce compartiment du jeu, Ancelotti a été très clair sur le fait que l’effectif doit être renforcé avec un ou deux joueurs en raison des nombreuses blessures mais aussi pour éviter d’épuiser les titulaires qui enchaînent les rencontres. Il ne veut pas user ses joueurs alors que la saison sera très longue. De plus, les prestations proposées par son équipe ont convaincu l’Italien qu’il fallait apporter quelques petites retouches. AS précise que le coach n’exige rien mais qu’il a fait comprendre que sans recrue, le Real Madrid aurait du mal à atteindre ses objectifs. Il ne fait aucun doute que Florentino Pérez va écouter les arguments de son entraîneur. Mais c’est bien le président, avec lequel une réunion est prévue, qui tranchera au final.