Real Madrid : les coupables cachés de la crise

C’est la crise du côté de Madrid. Et comme souvent, les médias madrilènes et les supporters cherchent les coupables. Forcément, en tant qu’entraîneur, Carlo Ancelotti est le premier homme pointé du doigt. L’animation offensive défaillante de son équipe et son absence de philosophie de jeu sont pointées du doigt, tout comme sa gestion des jeunes joueurs et certaines de ses décisions tactiques, dont l’utilisation de Jude Bellingham. En plus du tacticien transalpin, de nombreux joueurs sont aussi considérés coupables de la situation difficile que traverse l’équipe.

La suite après cette publicité

Forcément, Kylian Mbappé prend cher. L’apport du Français sur ce début de saison est jugé décevant. Il rate énormément d’occasions, a une participation au jeu assez médiocre, et ne serait pas assez impliqué défensivement selon ses coéquipiers et le staff. Aurélien Tchouaméni fait aussi partie des joueurs pris pour cible. L’obsession de Florentino Pérez pour Mbappé - certains Madrilènes considèrent que son arrivée n’était pas nécessaire - est aussi un sujet qui fait parler à Madrid. Mais au-delà de ces têtes visibles, dans l’ombre, il y a d’autres hommes qui peuvent être jugés responsables de la mauvaise passe traversée par les Merengues.

Des coupables dans les bureaux

José Angel Sanchez, directeur général et bras droit de Florentino Pérez, est le principal responsable des décisions sportives du club. Cet été, plusieurs joueurs comme Kroos, Nacho ou Joselu sont partis, et n’ont pas été remplacés, créant certaines lacunes à certaines positions, mais surtout un manque de concurrence et de compétitivité dans l’équipe. Le milieu allemand est lui aussi un des "coupables" - malgré lui - de la baisse de niveau des Merengues cette saison. Son départ a créé un vide énorme au milieu et démontre que le travail de construction de l’équipe réalisé cet été a été complètement raté.

La suite après cette publicité

Le travail d’Antonio Pintus, le préparateur physique de l’équipe première, peut aussi être remis en question tant les Madrilènes manquent de fraîcheur. Les statistiques montrent que cette saison, le Real Madrid est l’avant-dernière équipe qui parcourt le moins de kilomètres en Ligue des Champions, et totalise en moyenne 6km de moins par match que la saison dernière dans la compétition. Inadmissible pour un club d’un tel calibre. Clairement, à Madrid, les coupables ne sont pas que sur le rectangle vert ou sur le banc de touche…