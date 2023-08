Ligue 1 : la programmation TV de la 4e journée

La LFP continue d’annoncer les programmations des premières journées de la saison 2023/2024 de Ligue 1. Cette fois, c’est de la quatrième journée dont il s’agit. Avec une spécificité puisque ce sera lors de la semaine du match retour des barrages de Ligue des Champions entre l’OM et le Panathinaikos.

La Ligue a d’ailleurs tenu à préciser que les dates des matches entre Marseille et Nantes et de Rennes et Brest pourraient changer. «En cas de programmation le mardi 29 août du match retour des barrages de l’UEFA Champions League de l’Olympique de Marseille ou d’élimination de l’Olympique de Marseille au 3e tour préliminaire de l’UEFA Champions League, la rencontre FC Nantes – Olympique de Marseille sera avancée au vendredi 1er septembre à 21h00. En conséquence, la rencontre Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC sera décalée au samedi 2 septembre à 17h00.

»

PROGRAMMATION TV DE LA 4E JOURNÉE DE LIGUE 1 UBER EATS

Vendredi 1er septembre 2023 à 21h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC*

Samedi 2 septembre 2023 à 17h00 sur Prime Video

FC Nantes – Olympique de Marseille*

Samedi 2 septembre 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

AS Monaco – RC Lens

Dimanche 3 septembre 2023 à 13h00 sur Prime Video

Toulouse FC – Clermont Foot 63

Dimanche 3 septembre 2023 à 15h00 sur Prime Video

Havre AC – FC Lorient

LOSC Lille – Montpellier Hérault SC

FC Metz – Stade de Reims

Dimanche 3 septembre 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video

OGC Nice – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 3 septembre 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain