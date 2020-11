Mercato OL : la sortie lourde de sens de Memphis Depay

À plusieurs reprises, notamment dans les derniers jours du mercato, Memphis Depay a été proche de quitter l'OL. Le FC Barcelone et en particulier Ronald Koeman en ont fait une priorité, mais n'ont pas pu finaliser son arrivée en Catalogne faute d'argent. Mais l'international néerlandais et le Barça n'en ont peut-être pas terminé puisqu'une nouvelle approche est prévue lors du prochain mercato hivernal.

Une issue plus que possible, notamment à la vue des récentes déclarations faites par l'ancien joueur de Manchester United au micro de la Chaine Telefoot qui laissent clairement planer le doute sur son avenir à court terme dans la cité rhodanienne. « Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu'on devrait profiter de ma présence ici, et moi profiter d'être ici. Pour l'instant, je suis là et je donne 200 % à chaque match, et je veux ramener le club en Champions League. » Pour rappel, Memphis Depay est en fin de contrat en juin prochain et pourra négocier directement avec le club de son choix d'ici le 1er janvier. Mais le club de Lionel Messi pourrait toutefois tenter de l'arracher avant contre une légère indemnité de transfert...