Serie A : l’Inter vient au bout de Sassuolo et retrouve le podium

Dans le cadre de la 35e journée de Serie A, l’Inter voulait profiter de la contre-performance de la Lazio à Lecce (3-3) pour retrouver la dernière marche du podium. Pour cela, il fallait se défaire de Sassuolo, assuré de disputer une nouvelle saison dans l’élite transalpine et n’ayant plus grand chose à jouer dans cette fin de saison. Les Nerazzurri s’imposaient à domicile et reprenaient donc la troisième place (4-2). Après un but refusé à Domenico Berardi (11e), Romelu Lukaku, après un bon travail dos au but, débloquait la marque d’une frappe surpuissante avant la pause (1-0, 41e).

Au retour des vestiaires, Ruan Tressoldi trompait son propre gardien pour doubler la mise en faveur des locaux (2-0, 55e), avant que Lautaro Martinez ne creuse l’écart avant l’heure de jeu (3-0, 58e). Les Neroverdi croyaient faire hésiter la formation lombarde avec les réductions du score de Matheus Henrique (3-1, 63e) et Davide Frattesi (3-2, 77e), mais l’attaquant belge Lukaku scellait la victoire intériste dans la fin du temps réglementaire (4-2, 89e). Un succès important, donc, pour les hommes de Simone Inzaghi pour la course à la Ligue des Champions.

