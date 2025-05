Christophe Dugarry lance un avertissement au PSG avant d’affronter l’Inter Milan

Attention à l’excès de confiance. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi, Christophe Dugarry a lancé un avertissement aux Parisiens avant d’affronter l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions, le 31 mai, à Munich. Pour le champion du monde 98, le PSG n’est clairement pas favori de cette rencontre, et le croire serait une très grosse erreur des joueurs de Luis Enrique.

«Pour moi, Paris n’est pas favori. Penser une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c’est que tu ne comprends rien au football, a déclaré Dugarry. L’Inter Milan sait faire tout ce que sait faire le PSG. Ils savent jouer en possession à leur manière, en transition, ce sont des diables, ils savent mieux défendre que les Parisiens (…) L’équipe qui ressemble le plus au PSG c’est le Barça, et l’Inter n’a pas perdu deux fois face au Barça. Les Italiens ce sont des machines et ils ont été élevés comme ça. Les Parisiens, aussi talentueux soient-ils, ils n’auront jamais ce que les Italiens ont dans la tête et personne ne l’a. Ils sont nés pour ça.»