AC Milan : la liste pour remplacer Mike Maignan

L’AC Milan envisage sérieusement l’avenir de son poste de gardien de but, alors que l’incertitude plane sur Mike Maignan. Bien que des discussions pour prolonger son contrat jusqu’en 2030 aient eu lieu, les négociations sont actuellement en suspens. Le Chelsea FC a manifesté son intérêt pour le portier français, dont le contrat actuel expire en 2026, et pourrait soumettre une offre supérieure à 25-30 millions d’euros. Face à cette situation, le club milanais explore activement des alternatives pour assurer la relève.

Parmi les candidats potentiels, Marco Carnesecchi de l’Atalanta se distingue, bien que son transfert soit estimé à environ 40 millions d’euros, ce qui pourrait représenter un obstacle financier. Lucas Chevalier est également sur le radar du Milan, tout comme Elia Caprile, actuellement prêté au Cagliari par le Napoli. D’autres noms, tels que Bart Verbruggen de Brighton et Mile Svilar de la Roma, sont également envisagés. Le Milan cherche ainsi à anticiper toute éventualité concernant l’avenir de Maignan et à sécuriser une option fiable pour le poste de gardien de but.