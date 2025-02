L’armada offensive terrifiante du PSG

C’est ce que l’on retiendra forcément de ce barrage de Ligue des champions entre le PSG et Brest. La formation de Luis Enrique s’est imposée très largement ce mercredi avec une victoire 7-0. Et petite particularité assez rare, les sept buts ont été marqués par sept joueurs différents. Les attaquants du club de la capitale se sont illustrés dans cette rencontre et ont illustré ce que souhaitait Luis Enrique depuis le début : cette capacité à avoir 14-15 joueurs titulaires en puissance. Le festival offensif avait débuté par le joli but de Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais, titulaire sur le couloir gauche, réalisait un sacré numéro technique avant de battre Coudert.

Ensuite, c’est la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia qui a fait le break sur un service de… Barcola. Positionné sur le couloir droit, le numéro 7 du PSG réalisait pourtant un match assez moyen. Mais malgré ça, il a tout de même trouvé le chemin des filets et terminé la rencontre avec une passe décisive également. «C’est un joueur de très haut niveau, on a aucun doute là-dessus. Il a encore besoin de temps pour s’adapter, il a très envie d’aider l’équipe. Quand tu le vois à la 89e minute, à 7-0, faire un énorme effort défensif, c’est cet état d’esprit que nous voulons au PSG. J’aime beaucoup l’état d’esprit de mes joueurs », a d’ailleurs confié à son sujet Luis Enrique en conférence de presse.

Des remplaçants décisifs

Dans ce PSG, avec une concurrence accrue dans le secteur offensif, il faut rapidement marquer les esprits sous peine de voir un autre joueur passer devant. Et depuis le début de son mandat au PSG, Luis Enrique a insisté sur son envie d’avoir des joueurs qui se battent constamment pour une place de titulaire. Et si cela avait pu avoir un impact négatif sur certains joueurs en début de saison, force est de constater que c’est tout l’inverse. Les entrées de Désiré Doué et Gonçalo Ramos l’ont parfaitement illustré. L’attaquant portugais, qui se contente de quelques minutes à droite à gauche depuis le début de saison, a réalisé une entrée assez bluffante. Mobile, il s’est joué de Chardonnet pour offrir une passe décisive à Doué avant d’y aller de son but en fin de rencontre. «On a énormément confiance en notre équipe, en nos joueurs. (… ) Moi, je travaille, je profite des opportunités et de toutes les minutes de jeu», expliquait-il après la rencontre.

Et si Désiré Doué, en forme depuis plusieurs semaines, a aussi brillé avec un but et une passe décisive, Luis Enrique a même pu compter sur le tout jeune Senny Mayulu. Le milieu parisien, qui a évidemment profité du scénario du match, a aussi inscrit son tout premier but en Ligue des Champions après son entrée en jeu. Preuve aussi du style offensif de ce PSG : les latéraux ont aussi brillé puisque Achraf Hakimi a délivré une passe décisive à Nuno Mendes. Au milieu, Vitinha a trouvé la faille alors que Fabian Ruiz a délivré deux offrandes. En bref, avec ce PSG, le danger vient de partout. Et lorsque les hommes en forme comme Ousmane Dembélé sont un peu moins bien, Luis Enrique peut miser sur des remplaçants en confiance et qui ne demandent qu’à s’installer dans le onze. «Marquer avec 7 joueurs différents ? Ça n’est pas arrivé dans l’histoire de la Ligue des Champions, je pense. Ça représente ce qu’est notre équipe, la mentalité de nos joueurs. Quand il y avait un joueur mieux placé, les joueurs faisaient la passe juste. S’ils avaient été égoïstes, on aurait marqué moins que sept buts. C’est la meilleure manière de se présenter», expliquait Luis Enrique. Cette solidarité offensive semble apporter un vrai plus à cette équipe qui va devoir confirmer face à Liverpool ou au FC Barcelone lors des 8es de finale. Une chose est sûre, ce PSG la présente de sérieux arguments offensifs pour faire peur à l’Europe. Réponse prochainement.