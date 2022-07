Man United : Erik ten Hag dévoile l'identité de son capitaine

La suite après cette publicité

Malgré les nombreuses critiques fusant à son encontre au regard de ses performances décevantes et du prix investi en lui (87 M€), Harry Maguire (29 ans) restera bel et bien le capitaine de Manchester United, du moins pour la saison 2022-2023. C'est en tout cas ce que vient de confirmer Erik ten Hag, le nouvel entraîneur des Red Devils, ce lundi, en conférence de presse avant la rencontre amicale de son équipe face à Liverpool, mardi, à Bangkok.

Le géant (1,94m) défenseur central anglais aux 46 capes avec les Three Lions (7 réalisations) porte le brassard depuis le mois de janvier 2020 et le départ d'Ashley Young, soit moins de 6 mois après son arrivée en provenance de Leicester. À l'époque, c'était Ole Gunnar Solskjaer qui avait lancé cette mode, avant que Ralf Rangnick ne fasse de même, et qu'Erik ten Hag, donc, ne confirme Harry Maguire dans ses fonctions de capitaine.