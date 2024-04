Brésil : la statue de Dani Alves a été retirée

Reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme, Dani Alves (40 ans) a été libéré sous caution. Mais depuis sa sortie, l’ancien du FC Barcelone est pointé du doigt par pas mal de monde pour son comportement et les faits qui lui sont reprochés. D’ailleurs, au Brésil, certains ne lui pardonnent pas.

AS explique que dans sa ville natale, à Juazeiro, la mairie a décidé de retirer la statue d’Alves à la suite des protestations citoyennes et de nombreux actes de vandalisme car cette sculpture remettait en question « la valeur et la dignité des femmes ». Le ministère public a officialisé la nouvelle ce mardi.