Gianluigi Donnarumma veut rester au PSG

Arrivé à l’été 2021 au PSG, Gianluigi Donnarumma devrait continuer encore quelque temps du côté du club de la capitale. Mis en concurrence avec Matvey Safonov cette saison, le portier italien dispose d’un peu moins de temps de jeu, mais reste le plus souvent le choix numéro un de Luis Enrique. Et l’ancien gardien de l’AC Milan semble satisfait de sa situation, puisqu’il a lui-même annoncé vouloir poursuivre l’aventure au Parc des Princes.

De passage en zone mixte à l’issue du carton des Parisiens face à Stuttgart (4-1), Donnarumma a été interrogé sur son avenir. Et le joueur de 25 ans a été dithyrambique : « oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris. » Une déclaration qui fait écho à ses propos, tenus après la victoire contre Manchester City, puisque le dernier rempart avait déjà confié son envie de rester chez les Champions de France.