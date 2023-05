Le PSG creuse une curieuse piste pour son banc

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain version 2022-23 s’apprête à faire ses derniers tours de piste. Samedi, les pensionnaires du Parc des Princes vont se déplacer à Strasbourg. Puis ils termineront à domicile la semaine suivante face au Clermont Foot. L’occasion de fêter un nouveau titre de champion de France si tout se passe bien. Ensuite, il sera temps de penser à l’exercice 2023-24. Une saison durant laquelle le club de la capitale changera de visage.

Paris multiplie les pistes

Lionel Messi devrait s’en aller. Même chose pour Neymar. Marco Verratti, lui aussi, ne sera pas retenu. En ce qui concerne l’entraîneur, l’avenir de Christophe Galtier semble s’inscrire loin de Paris. Arrivé l’été dernier, le technicien français était le choix de Luis Campos. Mais le Portugais s’est visiblement trompé. Malgré cela, il bénéficie toujours de la confiance de QSI. Mais il sait qu’il n’aura plus le droit à l’erreur.

Bien que l’Émir du Qatar rêve encore et toujours de Zinedine Zidane, on sait que le Français ne viendra pas si Campos est toujours là. Ce qui ne serait pas le cas de José Mourinho. Bien que les deux hommes aient peur que leur amitié en prenne un coup, le Special One est très intéressé par le défi parisien. D’autant que ses relations avec les patrons de l’AS Roma sont tendues. C’est une piste qui est toujours suivie, comme celle menant à Thiago Motta (Bologne) ou Marcelo Gallardo.

Campos aime beaucoup Abel Ferreira

Julian Nagelsmann a aussi été cité après son départ du Bayern Munich. Ce jeudi, L’Equipe ajoute un nouveau nom à cette longue liste. Il s’agit d’Abel Ferreira. Selon le quotidien sportif, Luis Campos est un très grand fan du technicien portugais de 44 ans. Ce dernier dirige Palmeiras. Un club avec lequel il a remporté deux Copa Libertadores (2020, 2021) et un championnat brésilien (2022).

Son profil plaît beaucoup au conseiller football du PSG, qui suit son parcours depuis un petit moment. Ces derniers mois, Nice avait tâté le terrain avec l’ancien entraîneur de Braga sous contrat jusqu’en 2024. La piste Abel Ferreira a aussi été suivie par la fédération brésilienne pour le poste de sélectionneur. Le technicien lusitanien a donc un nouveau prétendant à ses trousses avec le PSG. Malgré ses qualités, Ferreira manque d’expérience. Lui donner les clés de Paris pourrait être risqué. Une piste étonnante.