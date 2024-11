Man United : le choix fort de Rúben Amorim pour son staff

À peine arrivé à Manchester United, Ruben Amorim a déjà fait quelques choix forts chez les Red Devils. En effet, l’entraîneur lusitanien a indiqué à Ruud van Nistelrooy qu’il ne comptait pas sur lui dans son staff. Ainsi, le Néerlandais - qui a été l’adjoint d’Erik ten Hag - a fait ses valises, il y a quelques jours. Désormais, le staff complet d’Amorim est connu puisque Manchester United a officialisé l’arrivée de cinq hommes qui viendront le suppléer.

« Man United peut désormais confirmer l’arrivée de cinq entraîneurs qui rejoignent le club au sein de l’équipe de Ruben Amorim. Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adelio Candido, Emanuel Ferro et Paulo Barreira ont tous quitté le Sporting pour rejoindre United avec notre nouvel entraîneur principal, qui a commencé à travailler à Manchester en début de semaine. Ils rejoignent une équipe qui comprend déjà les entraîneurs de l’équipe première, Darren Fletcher et Andreas Georgson, ainsi que l’entraîneur adjoint des gardiens de but de l’équipe première, Craig Mawson », a communiqué le club mancunien, actuel 13e de Premier League.